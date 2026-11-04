Una linea di sieri e crema che promette di stimolare il collagene, con test su oltre trenta donne e una formula ricca di peptide micro‑frammentati.

Con il passare del tempo, la pelle del viso perde progressivamente elasticità, compattezza e tonicità. Già a partire dai 25 anni si registra una diminuzione di circa 1 % di collagene all’anno, fenomeno che si accentua notevolmente durante la menopausa, quando il calo estrogenico compromette la funzione dei fibroblasti.

I trattamenti a base di collagene topico agiscono quasi esclusivamente in superficie: le molecole sono troppo ingombranti per attraversare l’epidermide e raggiungere il derma, dove risiede la maggior parte del collagene strutturale. Per questo la ricerca cosmetica si è spostata verso componenti capaci di stimolare la sintesi endogena, agendo dagli strati più superficiali della pelle.

Il complesso Pro-Collagen Micro-Growth Factor di Filorga

Al centro della linea Filorga Pro-Collagen Micro-Growth Factor troviamo un complesso peptidico brevettato costituito da più attivi: il peptide biomimetico FGF micro-frammentato, ispirato ai fattori di crescita dei fibroblasti; un peptide simil-adiponettina per migliorare l’elasticità e la barriera cutanea; il Dual-Matrikine, una coppia di peptidi che armonizza la grana cutanea e le rughe; e, infine, un complesso NCEF all’1 % arricchito con acido ialuronico per idratazione e pienezza.

Grazie alla micro-frammentazione, il peptide FGF ha dimostrato in test ex vivo una capacità di penetrazione fino a 10 volte superiore rispetto al tradizionale fattore di crescita EGF negli strati superficiali dell’epidermide. Gli studi di laboratorio hanno anche evidenziato un aumento del collagene di tipo V e una lunghezza maggiore delle fibre di elastina, seppur in condizioni sperimentali.

Risultati delle valutazioni su donne reali

Siero viso Pro-Collagen

Il siero presenta una texture fluida e leggera, assorbita in pochi secondi senza effetto appiccicoso. In un test di autovalutazione condotto su 36 donne, il 94 % delle partecipanti ha riferito una pelle più compatta e rimpolpata dopo 7 giorni di utilizzo, applicato due volte al giorno. I dati provengono da percezioni soggettive e non da misurazioni cliniche.

Siero contorno occhi Pro-Collagen

Il prodotto è dotato di un applicatore roller in metallo zamak, che consente un leggero massaggio rinfrescante. Tra le 40 partecipanti al test, 95 % ha apprezzato la sensazione di freschezza della texture, mentre l’80 % ha percepito un effetto lifting già dalla prima applicazione. Un altro gruppo di 38 donne ha dichiarato, dopo 7 giorni, di notare una zona perioculare più levigata e distesa (89 %).

Crema viso Pro-Collagen

Con una consistenza più ricca rispetto al siero, la crema è studiata per fornire idratazione prolungata senza ungere. Il 92 % delle 40 testate ha valutato positivamente la texture, e 85 % ha riferito una sensazione di tensione immediata, descritta come un “effetto tensore”. Anche in questo caso, i risultati descrivono percezioni soggettive, non un vero lifting chirurgico.

Chi può beneficiare e quali limiti considerare

La linea è rivolta a chi avverte una perdita di tonicità e compattezza cutanea, fenomeno che può comparire già intorno ai 30 anni e diventa più marcato dopo i 45 anni, quando la perimenopausa e la menopausa accentuano il declino del collagene. Anche cambiamenti di peso importanti, come le diete drastiche o il post-partum, possono richiedere un supporto specifico. È importante ricordare che i cosmetici migliorano idratazione e aspetto superficiale, ma non ripristinano i volumi persi né correggono un rilassamento cutaneo marcato.

Integrare i tre prodotti (siero, siero occhi e crema) nella routine quotidiana, dal più leggero al più ricco, permette di sfruttare l’azione sinergica dei peptidi e dell’acido ialuronico, sostenendo la produzione naturale di collagene e offrendo una sensazione di pelle più soda. Per chi vive la menopausa o affronta le trasformazioni post-gravidanza, la Filorga Pro-Collagen Micro-Growth Factor rappresenta una risposta cosmetica basata su principi ispirati alla medicina rigenerativa.