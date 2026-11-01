Un weekend di bellezza e innovazione a Merlata Bloom, con make‑up veloce, consulenze skin e i trend emergenti dal Forum Retail.

Milano continua a confermarsi come epicentro delle esperienze di beauty e wellness. Dopo la Milano Beauty Week, la città ospita due appuntamenti di grande risonanza: il percorso Beauty Stor(i)es a Merlata Bloom, che si svolge il 17-18 ottobre, e il Forum Retail 2026, previsto per l’11-12 novembre. Entrambi gli eventi mettono al centro il self-care e l’innovazione digitale, offrendo al pubblico opportunità concrete di provare prodotti, ricevere consulenze e conoscere le tendenze che modellano il mercato.

Beauty Stor(i)es a Merlata Bloom: un percorso di cura della pelle

Il centri commerciale Merlata Bloom trasforma le proprie vetrine in veri laboratori di bellezza dal 17 al 18 ottobre 2026. L’iniziativa, firmata Beauty Stor(i)es, propone promozioni esclusive su skincare, make-up, fragranze e servizi di wellness. I visitatori possono usufruire di un’esperienza di acquisto densa di contenuti: dal make-up express di KIKO Milano, realizzato in dieci minuti, alle sessioni di trucco personalizzato di Wycon Cosmetics e NYX Professional Makeup. Il Beauty Info Point, attivo nei weekend, funge da hub informativo, dove è possibile approfondire le attivazioni dei brand, partecipare a giochi firmati MCoBeauty e raccogliere mini-size di marchi come Biotech USA, L’Erbolario e Perlier Kelemata.

Make-up express e consulenze personalizzate

Il servizio gratuito Makeup & Go di KIKO Milano promette un trucco completo in dieci minuti, ideale per chi desidera un look veloce ma impeccabile. Parallelamente, Wycon Cosmetics organizza sedute di trucco riservate, mentre NYX Professional Makeup mette a disposizione dei propri Beauty Advisor per consigli su tonalità, texture e abbinamenti. Queste attività sono integrate da un’offerta di omaggi esclusivi: chi effettua un acquisto o si iscrive al Bloom Club riceve i pimple patch brandizzati da Beauty Stor(i)es, un gadget che ha riscosso grande interesse tra i frequentatori del centro.

Fragranze, analisi della pelle e omaggi

Il percorso include anche una tappa dedicata alle fragranze di Arabian Oud, dove è possibile testare le nuove collezioni olfattive. Dall’altro lato, Lively Milano offre un’analisi cutanea mediante strumenti digitali, fornendo raccomandazioni personalizzate per la scelta dei prodotti più adatti. Inoltre, i punti vendita aderenti distribuiscono mini-size di brand come Eien, Medi Market e Nashi Argan, consentendo ai clienti di sperimentare senza impegno. L’intero percorso è pensato per stimolare la scoperta di rituali di self-care coerenti con le tendenze del 2026.

Forum Retail 2026: il punto d’incontro tra beauty, pharma e digitale

Il 11 e 12 novembre 2026, il Superstudio Più ha ospitato il Forum Retail 2026, un convegno che ha riunito brand, retailer e esperti per analizzare le sinergie tra beauty, farmacia e benessere. Il tema centrale è stato la ricerca di esperienze personalizzate che coniughino canali fisici e digitali. Tra i protagonisti, Barbara Archina di Yves Rocher France ha illustrato come l’influencer marketing possa guidare il cliente dal primo contatto alla conversione, rafforzando la fiducia nel brand. Allo stesso tempo, Luca Alberici di Pinalli ha sottolineato l’importanza della governance dei dati per integrare CRM, e-commerce e programmi di loyalty, evidenziando il ruolo della intelligenza artificiale nel trasformare i dati in insight azionabili.

Innovazione sostenibile e circular economy

Stefania Fregosi di Ipsos Doxa Italia ha presentato una ricerca che evidenzia una crescente propensione delle giovani generazioni alla prevenzione e all’uso di integratori, con una valutazione equilibrata di canali fisici e digitali. Laura Battaglia di L’Oréal ha poi mostrato le iniziative di circularità dell’azienda, dimostrando che l’economia circolare è ormai un driver fondamentale per il settore beauty. Tra le novità più apprezzate, il Magic Mirror della farmacia BENU a CityLife consente un’analisi della pelle in tempo reale, mentre le linee di skincare a base di latte di bufala di Bufarma hanno suscitato grande curiosità.

Le week tematiche di Milano: da fashion a gioielli

Il successo della Milano Fashion Week ha ispirato la creazione di settimane dedicate ad altri settori, trasformando la capitale in un palcoscenico multidisciplinare. Dal 20 al 26 ottobre 2026 si è svolta la Milano Jewelry Week, un evento di alto profilo che ha riunito maison di alta gioielleria, orologiai e designer internazionali. Il The Jewelry Hub, ospitato al Palazzo Serbelloni, ha offerto esposizioni di diamanti e creazioni di lusso, mentre l’Artistar Jewels & Talent Show al Palazzo Bovara ha presentato oltre 200 designer. Parallelamente, la città ha promosso settimane dedicate al food e al beauty, creando un effetto moltiplicatore su hotel, ristoranti e negozi, e generando un’enorme quantità di contenuti virali tramite l’hashtag #MilanoWeek.

L’autunno milanese si conferma un periodo di intensa attività per il mondo della bellezza e del retail. Il percorso Beauty Stor(i)es a Merlata Bloom permette ai consumatori di sperimentare prodotti, ricevere consigli esperti e cogliere le ultime tendenze. Il Forum Retail 2026, invece, traccia le linee guida per un futuro più digitale, sostenibile e orientato al cliente. Infine, le week tematiche, con la Jewelry Week al centro, dimostrano come Milano sappia trasformare ogni settore in un’esperienza esclusiva e condivisibile, consolidando il suo ruolo di capitale della moda, del design e della beauty a livello globale.