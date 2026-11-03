Keita Moore svela il rituale di bellezza che ha trasformato Iman in icona classica ai CFDA Awards.

La serata dei CFDA Fashion Awards 2026 è stata il palcoscenico in cui la leggenda Iman ha ancora una volta dimostrato che l’eleganza non segue le mode, ma nasce da una visione senza tempo. Al suo fianco c’è Keita Moore, il celebre truccatore che ha curato il look della modella per l’evento. Moore ha dichiarato che la massima ‘In a world full of trends, I like to stay classic’ è stata la bussola per creare un trucco che unisse tradizione e raffinatezza, senza mai perdere di vista la personalità di Iman.

Il briefing classico: la filosofia di Keita Moore

Per il grande evento il truccatore ha voluto mantenere la “classica” essenza di Iman, puntando su tecniche consolidate come lo smokey eye, il rossetto nude con bordo marrone e una base semi-radiante. Moore, che divide il suo tempo tra New York e Los Angeles, ha citato clienti del calibro di Kerry Washington, Tessa Thompson e Serena Williams, sottolineando che la sua filosofia ruota intorno a un concetto unico: ‘I am all about skin!’ – la pelle è la tela su cui tutto prende vita.

Preparazione della pelle: la base MERIT

Il rituale è iniziato con il Great Skin Serum di MERIT, venduto a $42, per creare una tela liscia e radiosa. Moore ha spiegato che l’idratazione è il punto di partenza e, senza di essa, i prodotti non si fissano correttamente. Dopo il siero, è stato applicato The Minimalist in Sienna ($32), una crema base che garantisce una copertura equilibrata, luminosa ma non eccessivamente lucida, lasciando che le sfumature naturali della pelle emergessero.

Il tocco di colore: blush e illuminante

Per ridare colore agli zigomi, Moore ha utilizzato il Flush Balm Persimmon ($30), sfumandolo dal centro del viso verso le tempie. Il colore Persimmon, un arancione caldo, valorizza la carnagione scura di Iman, mentre il tono Solstice, un giallo dorato, aggiunge una luce diurna perfetta per le foto. Il risultato è stato poi raffinato con Day Glow Solstice ($32), posizionato sopra l’osso della guancia per un finish fresco e luminoso, capace di catturare la luce senza risultare troppo scintillante.

Occhi fumé e mascara per la sera

Il vero punto focale è stato l’occhiello. Moore ha steso Solo Shadow Brun ($26) nella piega, per creare profondità, per poi aggiungere una tonalità più scura lungo la linea cigliare e l’esterno dell’occhio, sfumando fino a ‘non poter più sfumare’. La tecnica di blending è stata eseguita finché le transizioni non sono diventate impercettibili. La definizione è stata chiusa con due mascara: Clean Lash ($28) per allungare e separare, e Clean Volume ($28) per aggiungere corpo e intensità.

Labbra nude perfette

Per completare il look, il truccatore ha delineato le labbra con il Signature Lip Liner Brownstone ($24), modellando delicatamente il contorno naturale, per poi applicare Shade Slick Taupe ($24), una tinta nude brillante che dona un effetto levigato e sofisticato.

Come ricreare il look a casa

Se desideri replicare il trucco di Iman, Moore consiglia di iniziare il trattamento scegliendo una tonalità di fondotinta che si armonizzi con il petto e la mascella, controllando il risultato sotto diverse fonti di luce. Prosegui con una base idratante, aggiungi un blush Persimmon, illumina con Day Glow e definisci gli occhi con una paletta di ombre graduata dal bordo al centro. Concludi con una coppia di mascara per volume e lunghezza e una labbra nude con liner e gloss. Seguendo questi passaggi otterrai un risultato raffinato e duraturo, fedele allo spirito classico di Iman.