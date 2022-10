Scarponcini autunnali in pelle: i modelli in trend

Dal classico nero, intramontabile sino al marrone o ai modelli scamosciati o in pelle lucida, sono gli scarponcini autunnali da indossare con ogni look.

Con l’autunno che è giunto, cambiano anche i vestiti, i capi e le tendenze, come le scarpe da indossare per la stagione autunnale. Per rinnovare il proprio stile, gli scarponcini autunnali sono il modello ideale da portare in questo periodo.

Scopriamo insieme i vari modelli e le tendenze in voga per creare i vari look.

Scarponcini autunnali in pelle

Sono un tipo di calzatura particolarmente indicato per il periodo autunnale e la pelle è sicuramente un ottimo materiale perché resistente e duraturo nel tempo. Gli scarponcini autunnali realizzati in pelle sono molto amati proprio perché eleganti, versatili e in grado di adattarsi a qualsiasi abbigliamento e outfit.

Sono scarpe molto eleganti e durevoli, in grado di essere particolarmente resistenti.

Una calzatura del genere poi è perfetta in caso di pioggia o quando le condizioni sono particolarmente avverse. la pelle di bovino o vitello sono i materiali e tessuti maggiormente usati per questo tipo di scarpa da indossare in autunno.

Sono delle scarpe con suola ben marcata, oltre a essere particolarmente resistente e robusta per adattarsi a determinati sentieri e percorsi. Inoltre, la pelle è un materiale che va a migliorare con il tempo.

Se all’inizio la pelle rischia di essere scomoda e rigida, con il tempo comincia, pian piano ad ammorbidirsi e quindi a essere apprezzata particolarmente.

Un tipo di calzatura che sicuramente si adatta molto bene alla quotidianità e ai giorni di pioggia quando le temperature portano cieli nuvolosi. Inoltre, è possibile abbinare gli scarponcini a differenti look come le giacche in pelle oppure i pantaloni sempre in pelle o anche giocando con il look e i vari contrasti.

Scarponcini autunnali in pelle: modelli

Ne esistono talmente tanti modelli di scarponcini autunnali realizzati in pelle che diventa difficile trovare la calzatura che sia maggiormente adatta da indossare in questa stagione. La pelle è un tessuto che va molto di moda quest’autunno che si trova un po’ ovunque, non solo nelle giacche, ma anche nelle calzature.

Le calzature in pelle lucida sono una sicurezza del periodo realizzate con linee classiche e materiali di pregio che fanno un po’ da contrasto. Gli scarponcini bassi di colore nero sono la tendenza autunnale e si adattano sia con pantaloni in pelle magari dello stesso colore o con il giubbotto nello stile da motociclista.

Si trovano anche scarponcini autunnali in pelle scamosciata, quindi un po’ più eleganti e morbidi, ma che si contraddistinguono per una certa grazia e stile. Oltre al classico nero, un colore che non delude mai e che è particolarmente versatile perché si adatta a tutto, anche il colore verde bottiglia oppure bosco in linea con la stagione autunnale.

Un’altra soluzione molto amata e apprezzata dagli stilisti è lo scarponcino di colore marrone magari scamosciato, sempre molto elegante e di moda. Un tipo di calzatura di questo tipo si abbina molto bene con il velluto liscio oppure a coste che ben si adatta sia alle giacche che ai pantaloni per creare il look perfetto in ogni occasione.

Scarponcini autunnali in pelle Amazon

Una calzatura adatta per il periodo autunnale e disponibile a ottimi prezzi su Amazon approfittando di vari sconti. Basta cliccare l’immagine per visualizzare altre offerte. Qui sotto la classifica dei migliori tre scarponcini autunnali in pelle che sono tra i più richiesti e desiderati dalle consumatrici con la descrizione di ciascun prodotto.

1)Nero Giardini I014300D Prince Nero

Sono degli scarponcini da donna realizzati in pelle con suola in gomma nel modello anfibio con altezza sino alla caviglia e con suola alta da circa 5.5 cm. Sono in pelle abrasivata nera con lacci e lampo frontale. Un modello versatile e comodo, per nulla pesante e abbinabile con tutto.

2)Imac stivaletto scarponcino donna

Uno scarponcino nel modello a stivaletto in pelle scamosciata con zeppa bassa ad altezza caviglia, disponibile nel colore marrone. Molto morbido con la membrana traspirante che resiste all’acqua e imbottitura calda in pelliccia. Un modello adatto anche per le giornate fredde. Stringato con suola antiscivolo.

3)Mishansha scarponcino foderata

Molto morbido, antiscivolo con suola in gomma ad altezza della caviglia. Una calzatura in sintetico in vari colori: giallo, nero, marrone, ma anche burro. Calzano molto bene, oltre a essere comodi. Sono impermeabili e adatti anche per andare in montagna e sulle piste. Sono unisex, quindi per entrambi.

Agli scarponcini autunnali in pelle si possono abbinare le migliori giacche in questo materiale per un look adatto.