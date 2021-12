Scarpe da donna alla moda per l’inverno: una rassegna di modelli caldi e confortevoli

Dalle scarpe eleganti must wear fino ad arrivare allo stivale sopra il ginocchio. Questa stagione offre una miriade di abbinamenti possibili e inimmaginabili. Un abbigliamento che va impreziosito con delle scarpe suggestive e irresistibili. Abbiamo stilato per voi un elenco delle scarpe più in voga per questa stagione. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo gli stilisti?

Quest’anno la moda viene vissuta con un obiettivo differente, al centro dell’attenzione non è posto più andare di tendenza, bensì il piacere a se stessi. La scarpa deve renderci i protagonisti nella nostra vita, sia che si tratti di impegni normali quotidiani e sia per occasioni speciali. Ancora molto di tendenza è il tacco super flat, anche se per quest’anno le passerelle sono state invase dai tacchi squadrati. Un elemento che, anche se un po’ vintage, è in grado di conquistarti per le sue mille sfaccettature.

Cuissardes

La stagione autunno-inverno 2021/2022 ha da protagonista, non i classici stivali alti, bensi degli stivali altissimi. Noti come cuissardes, si tratta di uno stivale molto aderente che arriva fino a metà coscia. Uno stivale in grado di slanciare la propria silhouette e mette in evidenza la bellezza delle gambe femminili. Si pensa, errando, che si tratti di scarpe adatte soltanto alle donne magrissime e slanciate. Questo pensiero è sbagliatissimo, dato che si tratta di stivali che hanno la capacità di valorizzare ogni tipologia di fisico. A quale abbigliamento si può abbinare? Molto semplice, è uno stivale che si adatta a molti look differenti.

Mules

Se tu e gli stivali appartenete a due mondi opposti, poi scegliere i Mules. Una pantofola, per definizione, una scarpa considerato il must have stagionale. I mules sono molto indossati anche dalle Star, e si tratta di un tipo di scarpe che lascia scoperto il tallone. Non ci sono nel lacci né tanto meno dei cinturini che fasciano la caviglia.

Tendenza scarpe autunno inverno 2021-2022

Largo spazio anche per il mocassino, che non passa mai di moda. Considerati una sorta di calzatura celestiale, i mocassini fanno sempre la loro bella figura. Dell'attenzione di questa stagione rimane anche la comodità, allora perché non indossare un paio di Sneaker? Sono tanti i modelli in commercio.

Per le serate speciali, per essere sempre di tendenza devi assolutamente provare la scarpa slingback. Una scarpa in grado di rivelarsi un vero e proprio gioiello. Da indossare con una calza velata, ha la chiusura frontale e un cinturino che blocca le caviglie. Anche se non è proprio ideale per le giornate più fredde e, ti renderai conto che non potrai fare più a meno di questa scarpa.

Insomma anche per la stagione autunno inverno 2021 2022 sono tante le proposte fatte dagli stilisti, Dunque da ora hai la possibilità di sbizzarrirsi e creare il tuo look secondo il tuo gusto.