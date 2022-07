Scappo a casa mette in scena il viaggio che Michele deve affrontare per tornare in Italia ma si rivela anche un'occasione di crescita personale per Michele, il protagonista. Cosa viene raccontato? Da chi è composto il cast?

Scappo a casa è un film del 2019 che vede protagonista Aldo Baglio senza i suoi Giovanni e Giacomo. Si tratta di una commedia che fa riflettere sui pregiudizi e sugli stereotipi. La regia è di Enrico Lando mentre la distribuzione è stata affidata a Medusa film.

Cosa viene raccontato nella trama? Chi c’è nel cast?

Scappo a casa: la trama

Michele è un uomo che basa tutta la sua vita sull’apparenza. A lui piace corteggiare le donne, farsi notare con macchine costose non di sua proprietà e cercare di apparire attraente fisicamente. Ostenta la sua finta vita sui social network ma pubblica aspetti irreali. Durante un viaggio a Budapest viene derubato dei documenti, della sua macchina costosa dopo una serata fuori dalle righe.

Viene arrestato e rinchiuso in prigione dove incontra Mugambi. Riesce a scappare insieme ad altri detenuti di colore. Arrivati alla frontiera Michele si separa. Incontra Ursula, la comandante della polizia che ancora una volta lo arresta e si ritrova ancora rinchiuso con Mugambi ma la porta della cella era aperta. Ursula lascia appositamente aperto perché vuole trasferirli in un campo per migranti. Lì Michele conosce Babelle, una ragazza che riesce a recuperare i documenti per entrare in Italia.

Michele deve affrontare altri problemi. Tentano un viaggio per tornare a casa grazie al quale Michele riuscirà a cambiar visione sulla vita abbandonando le superficialità e ad apprezzare anche le diversità.

Scappo a casa: il cast

Michele è interpretato da Aldo Baglio che per la prima volta realizza un film senza i suoi compagni Giovanni e Giacomo. Il suo personaggio non ama le diversità, è razzista e pensa solo ad ostentare la vita che desidera ma che in realtà non possiede. Durante il suo viaggio sfortunato incontra Jacky Ido nei panni di Mugambi. L’uomo era nel campo di detenzione dove è finito Michele. Insieme riescono a scappare e dopo riescono anche a ritrovarsi. Angela Finocchiaro interpreta Ursula, la comandante della polizia che cerca di traferire Michele e Mugambi in un campo per migranti. Lì incontrano Babelle che è la bellissima Fatou N’Diaye. La ragazza è già nel campo da molto tempo, è molto furba e vuole a tutti i costi tornare a casa.