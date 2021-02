Durante i mesi invernali, soprattutto se si è molto freddolose, per proteggere il collo da mal di gola o da altri malesseri, è possibile indossare, oltre alla sciarpa, anche un altro accessorio. Si tratta dello scaldacollo, un elemento alla moda di cui sono a disposizione diversi modelli.

Vediamo quali e come sceglierlo.

Scaldacollo da donna

Nelle giornate invernali quando le temperature sono particolarmente rigide e l’inverno comincia a farsi sentire, oltre al giubbotto, immancabile e alla sciarpa, lo scaldacollo da donna è un accessorio imprescindibile, oltre che un oggetto di grande moda e classe. Un indumento tubolare privo di spazi vuoto che blocca l’entrata dell’aria fredda proteggendo questa zona molto delicata e soggetta a torcicollo o mal di gola.

I modelli non sono tutti uguali, ma è molto importante conoscere le caratteristiche di ognuno in modo da capire quale sia maggiormente adatto. Una soluzione alternativa e valida alla sciarpa in quanto permette di proteggere molto di più. A differenza della sciarpa, aderisce perfettamente al collo, non si slaccia proprio perché è composto da un solo pezzo.

Inoltre, cambia anche il modo d’indossarlo, in quanto non si indossa come la sciarpa, ma bisogna farlo passare dall’alto attraverso la testa.

Sono di diversa lunghezza e alcuni modelli, non coprono soltanto il collo, ma anche la bocca e il naso. Ci sono modelli ancora più lunghi che coprono anche le orecchie lasciando scoperti soltanto gli occhi in modo da consentire la visibilità circostante.

Ha una ottima vestibilità, oltre a essere particolarmente comodo e dona un senso di protezione maggiore rispetto alla sciarpa. Si può usare anche come fosse una cuffia. I materiali sono molto morbidi e particolarmente avvolgenti, oltre che comodo e facile da indossare.

Scaldacollo da donna: trend

In commercio si trovano vari modelli di scaldacollo da donna in vari colori in modo che si possano abbinare al giubbotto, la cuffia, ecc. I modelli da donna sono molto più piccoli rispetto a quello dell’uomo che hanno dimensioni grandi. Si consiglia di optare per un modello reversibile con un disegno diverso a seconda del lato in modo da poterlo abbinare con vari outfit per un look in continuo cambiamento.

Essendo un oggetto che, non solo protegge il collo, ma anche un accessorio di moda, vediamo cosa propongono le tendenze per quanto riguarda lo scaldacollo e quale indossare in questa stagione. Le forme sono talmente versatili al punto che è possibile trasformarlo anche in un berretto o cappello.

Alcuni modelli hanno dei bottoni in modo da poterlo abbinare con il giusto look, anche in base alle esigenze di ogni donna. Le tendenze propongono d’indossarlo in varie occasioni, dal momento che funge benissimo da accessorio elegante, soprattutto se a tinta unita.

Inoltre, vi sono tipologie di scaldacollo da donna a tinta unita o anche sportivi. In primavera è un accessorio che si può indossare, magari realizzato con un tessuto quale la ciniglia, molto leggera, ma che può rivelarsi una ottima alleata contro i colpi di vento. Per quanto riguarda i colori, si va da colori scuri e neutri per un look elegante oppure di fantasia per coloro che vogliono distinguersi dalla massa.

Scaldacollo da donna Amazon

Per chi fosse interessato a un accessorio alla moda, ma anche funzionale, l’e-commerce di Amazon propone una serie di modelli di scaldacollo da donna da scegliere approfittando di sconti e prezzi ottimi. Nel momento in cui si clicca sull’immagine, è possibile visualizzare tutta una serie d’informazioni al riguardo. Qui c’è una classifica con alcune tipologie tra quelle maggiormente desiderate dalle utenti della piattaforma online.

1)adidas Tiro neckwarmer

Uno scaldacollo nei colori del bianco e del nero, con un cordino che è possibile regolare a seconda delle varie esigenze e della vestibilità che si trova nella parte superiore. Dotato d’isolamento termico climawarm. Di taglia unica. Realizzato in felpa traspirante, molto morbido in modo da proteggersi dalle temperature rigide dell’inverno. Un prodotto di ottima qualità. In vendita scontato del 31%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Gasoline 2.0 collo cachemire

Un modello di scaldacollo unisex, quindi sia per lui che per lei. Realizzato in lana merino. Molto elegante, morbido e che tiene caldo. Ha una ottima vestibilità e si adatta a qualunque outfit. La lana merino è indice di morbidezza del prodotto. Ha una funzione termoregolante e traspirante lasciando respirare la pelle. Ottimo il filato e la qualità Un prodotto made in Italy. Disponibile in tantissimi colori: rosso, bacca, blu, antracite, ecc.

3)Aperil scaldacollo

Uno scaldacollo termico che mantiene le orecchie calde proteggendole dal vento e dal freddo. Morbido, traspirante, delicato, elegante e leggero sulla pelle. Realizzato in pile di ottima qualità per cui lo si può usare per tanto tempo. Ha un design innovativo con due pulsanti ai lati. Adatto sia per ambienti interni che esterni. Disponibile nel colore nero, rosso e blu. L’ideale anche per chi pratica attività sportiva, quale corsa o ciclismo. In vendita con lo sconto del 19%. Un prodotto Amazon’s Choice.

Insieme allo scaldacollo, ecco i migliori cappelli per l’inverno per un look perfetto.