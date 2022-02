Sanremo 2022: scatta l’allarme Green Pass falsi all’Ariston. un agente di polizia addetto ai controlli ha fermato tre persone che stavano cercando di accedere al teatro Ariston con dei Green Pass falsi per partecipare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

L’accaduto ha spinto le forze dell’ordine ad innalzare il livello di allerta e di vigilanzanei giorni della kermesse musicale.

Sanremo 2022, fermate tre persone con Green Pass falso all’Ariston

Nella serata di mercoledì 2 febbraio, tre persone sono state fermate dalla polizia in quanto rinvenute in possesso di certificazioni verdi non autentiche che hanno tentato di sfruttare per assistere al festival.

L’allarme è scattato nel momento in cui un agente della polizia addetto ai controlli ha individuato un uomo che stava tentando di entrare al teatro Ariston sfoggiando un Green Pass contraffatto.

Nel momento in cui è stato riscontrato l’illecito, il soggetto è stato fermato e accompagnato presso il commissariato locale.

In seguito all’accaduto, le forze dell’ordine si sono immediatamente mobilitate e hanno innalzato il livello d’allerta dei militari in materia di vigilanza.

Controlli intensificati e denuncia per truffa

Nel momento in cui i controlli contro i “furbetti del Green Pass” si sono intensificati, è emerso che l’uomo fermato non rappresentava un unicum. I poliziotti, infatti, hanno individuato altre due persone in possesso di una certificazione verde fasulla, entrambe provenienti dalla Sicilia.

In tutti e due i casi, i pass apparivano autentici a una prima verifica ma, dopo aver effettuato controlli più approfonditi, sono risultati contraffatti nonostante l’accuratezza del lavoro svolto.

I tre soggetti scoperti in possesso di Green Pass falsi sono stati scortati in commissariato per essere identificati e, nei loro confronti, è stata presentata una denuncia per truffa.

