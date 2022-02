Luca Argentero è stato costretto a dare forfait al Festival di Sanremo per problemi di familiari (sembra che sia scomparso il marito di sua moglie, Cristina Marino). La vicenda ha scatenato un putiferio in rete dove in molti hanno affermato che si sarebbe trattato di una scusa.

Luca Argentero assente a Sanremo 2022

Luca Argentero è stato costretto a dare forfait a Sanremo 2022 – sembra – a causa di un lutto in famiglia. In queste ore sui social alcune pagine satiriche hanno ipotizzato che qualla adottata dall’attore fosse una semplice scusa e che non fosse vera la notizia del lutto che sua moglie Cristina Marino avrebbe subito in famiglia. Argentero ha sbottato contro una delle pagine che hanno diffuso la voce in questione scrivendo: “Ma v***lo”.

Il lutto di Cristina Marino

Al momento l’attore non ha confermato – così come sua moglie – se la sua assenza sia stata determinata da un lutto in famiglia. Stando a quanto riporta Il Messaggero la causa della sua assenza sarebbe dovuta alla scomparsa del padre di Cristina Marino, madre di sua figlia Nina Speranza. Per stare accanto all’attrice in un moemtno tanto difficile Argentero avrebbe deciso di declinare il suo invito al festival per “motivi personali”.

Le vacanze

Alcune settimane fa l’attore e Cristina Marino erano partiti per una vacanza su un’isola tropicale in compagnia della figlia, Nina Speranza, e nulla lasciava presagire che ci fossero fonti di preoccupazione per la coppia. Al momento non è dato sapere se il padre di Cristina Marino sia davvero scomparso e se l’uomo fosse malato o altro.

Luca Argentero e Cristina Marino sono legati dal 2015 e sono convolati a nozze nel 2021, un anno dopo la nascita della loro bambina. Sui social la coppia è solita raccontare la propria quotidianità e il tempo trascorso insieme alla loro bambina.