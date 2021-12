Samy Youssef ha svelato un incredibile retroscena sull’addio di Alex Belli al GF Vip 6 in compagnia di sua moglie, Delia Duran.

Samy Youssef su Alex Belli e Delia

Alex Belli ha lasciato la casa del GF Vip cercando di farsi perdonare dalla moglie Delia Duran, apparentemente decisa a lasciare l’attore.

Samy Youssef ha dichiarato di aver visto i due dopo la fine dello show e di esser rimasto stupito dal loro comportamento: “Li ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera in hotel e ti posso dare la garanzia al 100%, che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse”, ha dichiarato, e ancora: “È tutto programmato proprio alla grande, tutto calcolato. Ma ancora non credete che siano una coppia aperta? Io ormai proprio… è palese che lo è”.

Samy Youssef e le altre indescrezioni

Sono in molti a credere che Alex Belli e sua moglie Delia Duran avessero architettato tutto al fine di consentire all’attore di ottenere maggiore visibilità al GF Vip. Della questione sembra essere convinta anche Soleil Sorge, che dopo che Belli ha lasciato il programma ha tuonato: “Vanno via cornuti e felici!” e continua “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”

Samy Youssef: le opinioni su Soleil Sorge

In molti in queste ore si sono espressi anche sul conto di Soleil Sorge affermando che probabilmente anche l’influencer sarebbe stata “coinvolta”. In molti non credono infatti che Soleil non fosse consapevole dei veri sentimenti di Belli per sua moglie e in tanti si chiedono se i due avranno modo di confrontarsi ulteriormente ora che l’attore ha lasciato il reality show di Alfonso Signorini per fare ritorno a Milano in compagnia della moglie Delia.