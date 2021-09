I concorrenti, come in ogni edizione, fanno parte del mondo patinato della televisione e, uno in particolare, ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori: Samy Youssef.

Chi è Samy Youssef

Samy Youssef è nato nel 1995 in Egitto, a Sharm El Sheik, è un modello di successo e lavora con grandi marchi della moda italiana e internazionale.

Il suo successo è in completa salita tanto che, il rinomato brand di moda Moschino, lo ha voluto come testimonial e volto principale di tutta l’intera campagna. Lavoro, questo, che gli permette di mantenere anche la sua famiglia nel lontano Egitto.

La sua vita non è stata semplice e non è tutto oro quel che luccica. Ora è certamente un giovane uomo di successo ma la sua infanzia e adolescenza non sono state serene.

Aveva appena quindici anni quando suo padre lo mise su un barcone che subì un naufragio al largo di Trapani, in Sicilia. Era un ragazzino solo e impaurito che viaggiò nove lunghi giorni prima di arrivare sulla terra ferma. Nove giorni senza cibo, senza acqua, senza nulla. In quell’occasione, i morti furono moltissimi e la possiamo considerare una vera e propria tragedia. Su quaranta passeggeri, solo tre si salvarono.

Fortunatamente, per Samy Youssef, la vita non fu solo cattiva. Dopo un burrascoso viaggio, per Samy, la vita iniziò a sorridere fino ad una svolta importante, una di quelle svolte che ti cambiano l’intera l’esistenza.

Samy Youssef: carriera

All’interno del Reality Show racconterà una storia di riscatto: una storia triste, almeno per quanto riguarda la sua prima parte di vita e di come, molto spesso, il destino possa cambiare e avere in serbo delle grandi occasioni. Questa storia di vita vuole raccontare un messaggio estremamente importante, ovvero l’importanza dell’accoglienza, dell’ospitalità e di quanto sia doveroso da parte chi è più fortunato tendere la mano al prossimo. Di quanto sia umano aiutare coloro che hanno bisogno di un aiuto in un momento buio della vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samy Youssef (@samyyoussefreal)

Il Grande Fratello Vip non è la sua prima esperienza televisiva. Il bel volto di Samy Youssef non è nuovo al pubblico italiano in quanto ha partecipato come tentatore a Temptation Island.

Samy ha dichiarato di non conoscere le dinamiche del Grande Fratello Vip e di non aver mai visto nemmeno una puntata. Il giovane modello di Moschino ha conquistato la curiosità e la fiducia di Alfonso Signorini, volto e presentatore del Grande Fratello Vip, a tal punto di proporgli la partecipazione all’interno del reality più famoso del mondo.

LEGGI ANCHE: Chi è Katia Ricciarelli: tutto sulla cantante lirica italiana