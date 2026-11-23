Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 22 novembre 2026 la neo campionessa Laura sbaglia busta e perde 600 Hybrid e 200 mila euro. Gerry Scotti ammette la delusione e annuncia novità.

Una sola frase mancata e una busta scambiata all’ultimo momento hanno cambiato il finale della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 22 novembre 2026. Laura, oncologa di Cagliari, ha conquistato il titolo di campionessa con 11 mila euro. Alla Ruota delle Meraviglie, però, ha lasciato sul tavolo la 600 Hybrid e una busta da 200 mila euro. Gerry Scotti non ha nascosto il dispiacere e nella stessa serata ha annunciato diverse novità per il programma.

In studio, oltre a Laura, c’erano Aurora di Cisterna di Latina, campionessa uscente con 27 mila euro vinti il giorno prima, e Gianluca, gruista di Genova. Ad accompagnare la partita, come sempre, Samira Lui.

Dalla Bancarotta al sorpasso di Laura

La prima parte della serata è stata di Aurora. La campionessa ha risolto il tabellone de «La locanda di Samira», dedicato alla Bramboracka, e quello de «Il Regno degli Animali» sull’Urania del Madagascar, salendo a 5.900 euro. Laura si è sbloccata con «Juke Box», indovinando La prima cosa bella quando il tabellone era ancora quasi vuoto.

La svolta è arrivata con «Chiacchiere da bar». Prima Laura e poi Aurora sono finite sulla Bancarotta e tutti i concorrenti si sono ritrovati a zero. L’oncologa ha rischiato e ha dato la soluzione, guadagnando 1.200 euro. Poi ha vinto anche il Round Jackpot, arrivato a 11 mila euro, e si è portata a 6 mila.

Il colpo decisivo è stato il Round Express sul tema «Borse». Laura ha trovato lo spicchio che permette di giocare da soli, non ha sbagliato e ha raggiunto quota 11 mila euro. Samira ne ha approfittato per un consiglio di bellezza: «A parte i patch occhi fatti apposta, vi consiglio di mettere un cucchiaio nel freezer, quando è bello freddo lo appoggiate sotto gli occhi, aspettate 5-10 minuti e via».

L’Ultimo Round e la beffa per Gianluca

Gianluca ha recuperato terreno con «Se la sai raddoppi», dedicata al Rinascimento, e ha portato il suo bottino a 2 mila euro. Dopo il Triplete la classifica vedeva Laura in testa con 11 mila euro, Gianluca a 3 mila e Aurora a 2 mila.

Nell’Ultimo Round, «Gioie pomeridiane», ogni lettera valeva 1.500 euro. È stato Gianluca a dare l’ultima soluzione, ma la cifra non è bastata. Scotti ha raccontato così la reazione del concorrente: «Se ne è accorto dopo, prima ha dato la soluzione, poi si è girato verso il tabellone e ha visto che 10.500 euro oggi non bastano».

La Ruota delle Meraviglie e la busta sbagliata

Alla Ruota delle Meraviglie Laura ha affrontato tre frasi sul tema «Goccia». Ha risolto la seconda e la terza e ha ottenuto due buste verdi. Le è sfuggita la prima, dedicata a un lampadario: con l’en plein avrebbe vinto la 600 Hybrid.

La gemella, presente in studio, le ha suggerito di partire dalla busta numero 3, che conteneva 15 mila euro. Laura ha preferito cambiare e ha scelto la numero 2, che valeva appena 100 euro. Il suo totale si è fermato a 11.100 euro.

La busta numero 1 ha completato la beffa. Scotti ha commentato: «Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200 mila euro». Poi ha chiamato la sorella a consolarla e ha confessato: «Pure io ci sono rimasto male, adesso vado a farmi latte e cognac». Il riferimento era a un suo lieve malessere.

Le novità annunciate da Gerry Scotti

In apertura di puntata il conduttore aveva anticipato: «Domani nuovo stacchetto di Samira e due nuovi superpremi nella Ruota». Samira aveva confermato: «Domani scintille». Domenica è stata anche l’ultima volta in cui la valletta è entrata in studio sulle note di Malibù di Sangiovanni.

Scotti ha poi annunciato che «Chiacchiere da bar» lascerà il posto a una nuova manche: «Salutiamo le ‘Chiacchiere da bar’, domani arriverà un’altra manche, che si chiama: ‘Corsa ai regali’, ogni giorno vi suggeriremo un regalo originale per il vostro Natale, mi sembra una bella idea». Samira si è detta d’accordo: «Sì, perché le idee mancano sempre quando si tratta di fare i regali».

Dalla puntata successiva il pubblico troverà quindi una formula rinnovata: un nuovo stacchetto, due superpremi in più sulla Ruota e un suggerimento quotidiano per i regali di Natale. È una scelta pensata per accompagnare gli spettatori nelle settimane che precedono le feste.