Anna Safroncik e Leonardo Lini stanno insieme: arriva la conferma

A Domenica In Mara Venier ha annunciato la relazione tra Anna Safroncik e il suo maestro di Ballando con le Stelle Leonardo Lini. I due hanno preferito non sbilanciarsi e rinviano ogni chiarimento alla fine del programma.

Secondo Mara Venier, Anna Safroncik e Leonardo Lini, l’attrice e il suo maestro a Ballando con le Stelle, sono una coppia anche fuori dalla pista. La conduttrice lo ha annunciato nell’ultima puntata di Domenica In, dopo aver cercato invano di ottenere un’ammissione dai diretti interessati. I due, in studio, hanno scelto la prudenza e hanno rinviato ogni chiarimento. Da tempo circolavano indiscrezioni su un sentimento nato durante le prove del programma.

Il momento è arrivato nello spazio che il programma della domenica pomeriggio dedica al talent di ballo. Rossella Erra ha messo in evidenza la sintonia che si è creata tra Safroncik e Lini e ha parlato apertamente di amore.

«Ho detto una cosa, ‘non c’è più io, non c’è più tu, c’è un voi’. Il loro è un linguaggio dell’amore.»

Erra ha descritto i due come persone forti ma molto timide, che hanno finalmente trovato un’unione. Ha però precisato di non voler essere lei a rivelare tutto.

Le risposte prudenti della coppia in studio

Appena due settimane prima Anna Safroncik si era dichiarata single. Quando Mara Venier le ha chiesto se nel frattempo qualcosa fosse cambiato, l’attrice ha risposto con una battuta: «Sono passate due settimane più un tango argentino. Io faccio 70 passi al secondo, non ho tempo di pensare ad altro».

Anche Leonardo Lini non si è esposto: «Chiariremo più avanti, c’è ancora tempo, c’è ancora un mese, quattro settimane per arrivare alla fine».

Safroncik ha comunque lasciato intravedere qualcosa del loro rapporto lontano dai riflettori: «Sai cos’è la cosa strana e carina? Che in realtà davanti alle telecamere siamo molto timidi, appena le telecamere si spengono ci raccontiamo le cose».

A quel punto Venier ha dato lei la notizia: «Ragazzi, c’è la storia. Molto bene. Mi è venuta una vampata a me. Che bello, beati loro». L’annuncio ha subito acceso l’entusiasmo dei fan della coppia.

Dalle tensioni in sala prove alla nuova complicità

Solo poche settimane fa il rapporto tra i due sembrava tutt’altro che romantico. Durante le prove ci sono stati diversi momenti di tensione, con discussioni e battibecchi anche davanti alle telecamere. Più volte l’attrice ha rimproverato il maestro per i suoi modi severi.

Il 26 ottobre, ospite a La Volta Buona, Safroncik aveva ridimensionato le voci su un flirt e attribuito la loro vicinanza al lavoro: «Leonardo è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno ed è normale che cerchi la sua approvazione e il contatto con lui. Questo però non significa che ci sia altro».

In una precedente puntata di Domenica In aveva ribadito di essere libera e aveva spiegato come un uomo dovrebbe conquistarla: «Io sono single e lui è single. Se dopo Ballando andiamo a cena insieme? No. Io per farmi piacere un uomo deve corteggiarmi, dimostrarmi che mi adora». Visti i continui richiami rivolti a Lini in sala prove, molti avevano letto quella frase come una frecciatina nei suoi confronti.

Oggi il clima sembra diverso. Le incomprensioni hanno lasciato spazio a una complicità nuova: Leonardo appare più dolce, Anna meno intransigente.

Il chiarimento rinviato alla fine del programma

Per una parola definitiva dalla coppia bisognerà probabilmente aspettare la conclusione di Ballando con le Stelle. È lo stesso Lini a indicare la scadenza: mancano circa quattro settimane alla fine del programma. Fino ad allora saranno le prossime esibizioni in pista a mostrare se la sintonia raccontata in studio regge anche sotto la pressione della gara.