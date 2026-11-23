Ospite di Vanity Fair Stories, Alessia Marcuzzi ha svelato di essere andata in Brasile per un mini lifting, poi annullato. Proprio lì, a Trancoso, ha conosciuto Tiago Schietti.

Alessia Marcuzzi ha rivelato, ospite di Vanity Fair Stories, il vero motivo del viaggio in Brasile durante il quale, all’inizio del 2026, ha conosciuto il compagno Tiago Schietti. La conduttrice era partita per sottoporsi a un mini lifting al collo, intervento a cui alla fine ha rinunciato. Quel cambio di programma l’ha portata all’incontro che ha dato inizio alla loro storia.

Da allora i due non si sarebbero più persi di vista. A marzo sono stati fotografati insieme a Venezia. Nell’intervista Marcuzzi ha ricostruito le tappe della relazione con una franchezza che il suo stesso ufficio stampa, ha ammesso, avrebbe preferito evitare.

Il lifting mancato e la paura dell’anestesia

Alla domanda su cosa avesse pensato la prima volta che aveva visto Schietti, la conduttrice ha esitato, poi ha scelto di raccontare tutto: «Va beh lo dico, anche se il mio ufficio stampa non vuole: ero andata in Brasile per sottopormi a un mini lifting (indica il collo, ndr), che poi non ho fatto, come potete ben vedere».

A fermarla è stata la paura di morire sotto anestesia. Rinunciato all’operazione, ha trasformato il viaggio in una semplice vacanza, su spinta delle amiche che l’avevano accompagnata: «Le mie amiche, che mi avevano accompagnata, mi hanno detto: ‘Alessia, vabbè, adesso però andiamo a fare una vacanza’».

L’incontro a Trancoso e il sospetto del gigolò

È stato proprio durante quei giorni di riposo, una sera in un ristorante a Trancoso, che Marcuzzi ha notato un ragazzo avvicinarsi da lontano. Lo ha descritto come molto somigliante ad Ayrton Senna. Lui le ha chiesto da dove venisse, in inglese, e la sua reazione è stata di sorpresa: «ho pensato ‘Wow, non mi conosce!’».

Il primo impatto, però, non è stato privo di diffidenza. La conduttrice ha confessato di aver pensato a un secondo fine: «Alle mie amiche avevo detto ‘sarà uno che vuole dei soldi?’, l’avevo scambiato per un gigolò!».

Quanto alla prima mossa, Marcuzzi non ha dubbi su chi l’abbia fatta: «Lui ha provato a baciarmi a Trancoso per ben cinque volte, ma io l’ho sempre rifiutato, arrivando addirittura a spingerlo via in maniera piuttosto feroce».

Due mesi al telefono, poi le foto a Venezia

Tiago Schietti ha 40 anni, ma la differenza d’età non gli ha impedito di restare subito colpito dalla conduttrice. Dopo il Brasile, i due hanno continuato a sentirsi per telefono per due mesi, fino al primo appuntamento in Italia.

Marcuzzi aveva scelto Venezia convinta di passare inosservata, ma il piano non ha funzionato:

«Ci siamo sentiti telefonicamente per due mesi e poi ci siamo incontrati per la prima volta a Venezia. Io avevo pensato: ‘Adesso trovo un posto dove non ci becca nessuno. Tanto a Venezia sono tutti stranieri, chi vuoi che mi riconosca?’. E invece ci hanno beccati i paparazzi. Siamo andati insieme in albergo e ci hanno fotografati subito. Poveraccio lui!»

La battuta sulla «rivincita delle cinquantenni»

La conduttrice ha chiuso l’intervista con ironia, rovesciando il tema dell’età: «Ma perché dovrebbe scegliere me che ho 54 anni quando potrebbe andare con tutte le ragazze giovani? È la rivincita delle cinquantenni e delle sessantenni!».

Dopo le foto rubate in laguna, ad aprile è arrivato il passo che ha reso pubblica la relazione: la prima immagine di coppia condivisa su Instagram. Il racconto a Vanity Fair Stories aggiunge ora il tassello mancante, l’origine di una storia nata quasi per caso.