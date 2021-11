Il testimone di nozze di Rossano Rubicondi, Silvio Sardi, ha svelato alcuni retroscena sugli ultimi mesi di vita del conduttore.

Rossano Rubicondi: il testimone di nozze

A soli 29 anni, lo scorso 29 ottobre, Rossano Rubicondi è scomparso nella sua casa di New York sembra a causa di un aneurisma polmonare.

Silvio Sardi, che fu suo testimone di nozze, ha svelato alcuni retroscena sui suoi ultimi mesi di vita: “Avevo saputo che era malato tramite un altro amico comune. Lo chiamai e inizialmente era fiducioso, invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere”, ha affermato. Sardi ha anche dichiarato che Rubicondi non avesse un grande numero di amici: “Vanno distinti gli amici di Rossano, che sono veramente pochi, dagli amici di Rossano in quanto marito di Ivana Trump.

C’è una grossa differenza tra questi”.

Rossano Rubicondi: Ivana Trump

Parte delle ceneri di Rossano Rubicondi sono state affidate alla sua ex moglie, Ivana Trump, rimasta sconvolta per quanto accaduto al suo ex marito. “Sono devastata” ha fatto sapere lei in seguito alla notizia della scomparsa dello showman. Come lei anche i genitori – che non sentivano Rossano da diverso tempo – hanno espresso il loro dolore per la tragica e prematura scomparsa del figlio.

Rossano Rubicondi: i genitori

I genitori di Rossano Rubicondi hanno fatto sapere di non esser stati messi al corrente della malattia di cui il figlio avrebbe sofferto. A essere a conoscenza del suo male – a detta dei genitori – sarebbe stata unicamente l’ex moglie, Ivana Trump, con cui Rubicondi aveva mantenuto un buon rapporto anche dopo la loro separazione. “Noi non sapevamo nulla. Quando mi è stato detto sono stato preso dalla disperazione. Abbiamo sentito che aveva un aneurisma ora sto sentendo il tumore ma io non lo so, sto scoprendo tutto ora. Dicono che abbia avuto un tumore alla pelle. Ma quelle erano le macchie del sole che gli erano rimaste da una vacanza in Sardegna”, hanno dichiarato i suoi genitori.