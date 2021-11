Rossano Rubicondi, l’attore e personaggio tv scomparso lo scorso 29 ottobre a causa di un melanoma, ha chiesto di essere cremato. Metà delle sue ceneri verranno conservate dall’ex moglie, Ivana Trump.

Rossano Rubicondi: le ceneri

I genitori di Rossano Rubicondi hanno fatto sapere che le ceneri dell’attore verranno tenute per metà dalla sua ex moglie, Ivana Trump.

I funerali dell’attore (scomparso sembra a causa di un melanoma cutaneo) sono avvenuti in America, dove il corpo di Rubicondi è stato rinvenuto nella vasca da bagno del suo appartamento. I genitori sono in attesa di ricevere le ceneri per organizzare una commemorazione in suo onore.

Rossano Rubicondi: i genitori

Nel frattempo i genitori di Rossano Rubicondi (che non avevano avuto con lui contatti recenti) hanno fatto sapere che l’attore non sarebbe scomparso per un melanoma, bensì per un aneurisma polmonare.

“Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo.

Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”, hanno fatto sapere.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump

Dal 1997 al 2008 Rubicondi è stato sposato con Ivana Trump. Proprio lei avrebbe telefonato ai genitori una volta appresa la notizia della sua scomparsa:

“Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì”, hanno dichiarato Claudio e Rosa Rubicondi, ancora visibilmente provati per la scomparsa del loro secondogenito.

Rossano Rubicondi aveva altri due fratelli, Riccardo e Roberto. Le discussioni con uno dei suoi due fratelli erano stati motivo del suo allontanamento dal resto della famiglia (questione di cui i suoi genitori si erano lamentati in passato).