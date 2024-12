Un anno di transizioni nella moda

Il 2024 è stato un anno di profondi cambiamenti nel panorama della moda, segnato da addii celebri e nuove nomine che hanno ridisegnato le linee creative delle maison più iconiche. La scomparsa di figure come Roberto Cavalli e Gian Paolo Barbieri ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ha anche aperto la strada a nuove visioni artistiche. Cavalli, noto per le sue stampe audaci e silhouette sensuali, ha visto il suo brand reinterpretato da Fausto Puglisi, mentre Barbieri ha contribuito a portare il prêt-à-porter italiano a un pubblico globale.

Nuove direzioni creative

Il 2024 ha visto anche il passaggio di testimone in diverse maison. Dries Van Noten ha annunciato il suo ritiro, lasciando il posto a Julian Klausner, che porterà una nuova visione al marchio. La nomina di Matthieu Blazy a Chanel ha suscitato grande entusiasmo, promettendo di infondere modernità e freschezza all’eredità di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld. Anche Tom Ford ha visto un cambio di direzione con l’arrivo di Haider Ackermann, mentre Veronica Leoni è stata scelta come nuova direttrice creativa di Calvin Klein, segnando un importante passo per la designer italiana.

Tendenze emergenti e stili contrastanti

Tra le tendenze più discusse del 2024 c’è il concetto di quiet luxury, che promuove un’eleganza minimalista e senza sforzo, contrapposto a stili più audaci come l’estetica brat, caratterizzata da colori vivaci e silhouette eccentriche. Questo dualismo ha reso il panorama della moda ancora più interessante, con designer come Chemena Kamali che ha riportato in auge il boho-chic, mentre altri, come Alessandro Michele per Valentino, hanno abbracciato un’estetica più teatrale e scenografica.

Ritorni e celebrazioni

Il 2024 ha anche celebrato i 90 anni di Giorgio Armani, che ha presentato una collezione straordinaria a New York, mentre Chloë Sevigny ha festeggiato i suoi 50 anni, continuando a brillare nel mondo della moda e del cinema. La presenza di star come Kylie Jenner e Charli XCX ha ulteriormente amplificato l’attenzione sui nuovi trend, rendendo il 2024 un anno memorabile per la moda.