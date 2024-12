Scopri come il radicale cambio di look di Rita Ora sta influenzando le tendenze capelli per il prossimo anno.

Il red carpet dei Fashion Awards 2024

Il glamour e l’eleganza hanno raggiunto il loro apice durante i Fashion Awards 2024, tenutisi presso la Royal Albert Hall di Londra. Questo evento annuale celebra non solo i talenti emergenti della moda, ma anche le scelte audaci delle celebrità che sfilano sul red carpet. Tra i look più chiacchierati, spicca senza dubbio quello di Rita Ora, che ha sorpreso tutti con un cambio di look radicale e inaspettato.

Il cambio look di Rita Ora

Rita Ora ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance musicale, ma anche per il suo spiky mullet biondissimo, un taglio che ha catturato l’attenzione di tutti. Indossando un completo maschile grigio antracite, la cantante ha abbinato il suo nuovo hairstyle a un look punk e androgino, sfidando le convenzioni di genere e portando una ventata di freschezza nel panorama della moda. Questo look, realizzato dall’hairstylist Rio Sreedharan, è caratterizzato da punte all’insù e ciocche più lunghe sul collo, creando un contrasto affascinante e audace.

Reazioni e tendenze future

Il cambiamento di Rita Ora ha suscitato reazioni contrastanti: mentre alcuni hanno applaudito il suo coraggio e la sua originalità, altri hanno mostrato scetticismo. Tuttavia, è innegabile che questo look stia già influenzando le tendenze capelli per il 2025. Le onde lunghe e morbide, che per anni hanno dominato le passerelle e i red carpet, sembrano cedere il passo a tagli più corti e audaci. La cantante ha condiviso sui social alcuni momenti dei preparativi, rivelando che il suo spiky mullet è in realtà una parrucca, ma ciò non diminuisce l’impatto del suo look. La combinazione di labbra metallizzate e ciglia voluminose ha completato un’immagine che è già diventata un’ispirazione per molte donne.