Consigli pratici per un aspetto giovane e curato in vista delle festività

Perché è importante prendersi cura delle mani

Le mani sono una delle parti del corpo più esposte e, spesso, trascurate. Con il passare del tempo, la pelle delle mani può perdere elasticità e apparire segnata. È fondamentale, quindi, dedicare attenzione a questa zona, soprattutto in vista delle festività. La dottoressa Laura Mazzotta, specialista in medicina estetica, suggerisce diverse tecniche per ringiovanire le mani, rendendole più fresche e giovani. Tra i trattamenti più efficaci ci sono l’uso di luci pulsate e laser, che aiutano a ridurre le macchie cutanee e migliorare la texture della pelle.

Trattamenti per mani giovani e belle

Per contrastare la perdita di volume e la scheletrizzazione delle mani, il lipofilling e i filler a base di acido ialuronico sono soluzioni ideali. Questi trattamenti non solo riempiono il tessuto, ma stimolano anche la produzione di collagene, rendendo la pelle più elastica e idratata. Inoltre, le tecniche di biostimolazione, che prevedono iniezioni di vitamine e aminoacidi, possono nutrire e rassodare la pelle, restituendo un aspetto sano e luminoso. È importante ricordare che la cura delle mani non deve essere trascurata, poiché sono spesso il primo segnale di invecchiamento.

Prepararsi per l’estate: epilazione efficace

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze tropicali, molte donne iniziano a preoccuparsi della peluria superflua. Sebbene esistano metodi tradizionali come la rasatura e le cere, questi richiedono un’applicazione costante e possono risultare fastidiosi. Oggi, la tecnologia laser offre una soluzione duratura e meno invasiva. La fototermolisi selettiva, infatti, colpisce il follicolo pilifero senza danneggiare la pelle circostante, garantendo risultati rapidi e duraturi. È fondamentale che il trattamento venga eseguito da medici esperti, in grado di personalizzare il protocollo in base alle caratteristiche della pelle e dei peli.

Il processo di epilazione laser

Il trattamento laser è ambulatoriale e, in genere, non richiede anestesia. Tuttavia, in aree sensibili come inguine e baffetti, può essere applicata una crema anestetica. Dopo il trattamento, è consigliabile utilizzare una crema lenitiva per alleviare eventuali arrossamenti. Ogni seduta di laserterapia può ridurre dal 10 al 30% dei bulbi piliferi, a seconda della zona trattata. Per ottenere risultati ottimali, sono necessarie circa 6-8 sedute, ma già dopo poche applicazioni si possono notare miglioramenti significativi. La chiave per un’epilazione efficace è la fase di crescita del pelo, che deve essere monitorata attentamente dal medico.