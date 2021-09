Ridere fa bene e tutti ne abbiamo più volte sperimentato i numerosi benefici, anche inconsapevolmente. Il fatto che una risata migliori l’umore non è quindi solo una diceria, ma è proprio stato dimostrato da alcuni studi scientifici che hanno osservato l’effetto di una sana risata su corpo e psiche.

Ridere fa bene, lo dice la scienza

Ridere ci aiuta a ridimensionare quei problemi che ci sembrano insormontabili. Spesso però, commettiamo l’errore di pensare alla risata come a qualcosa di esclusivamente spontaneo, ma nulla di più sbagliato! Ridere è un potente anti-depressivo che può funzionare anche se “attivato” in modo meccanico, anche in quei momenti in cui, di ridere, proprio non ci va.

Basta solo un po’ di allenamento e, magari, anche il “trigger” (ciò che scatena la risata) giusto.

Ridere fa bene, lo dice la scienza: gli effetti sull’organismo

È stato dimostrato ampliamente quanto ridere faccia bene all’organismo. La risata può essere vista come una vera e propria reazione chimica, va infatti a stimolare la produzione di alcuni ormoni, tra cui la dopamina, che a loro volta liberano nell’organismo le endorfine e le encefaline, ovvero morfine naturali.

Ma in che modo una risata può fare bene al nostro organismo? Eccone alcuni esempi.

Ridere stimola il flusso sanguigno, va da sé quindi che questa azione faccia bene al cuore. Davvero, non è una frase fatta! Un flusso sanguigno regolare infatti aiuta a prevenire le malattie cardiache. Soffri di ritenzione idrica? Non disperare, ma ridi! La risata infatti ha anche effetto sulla stimolazione linfatica, che appunto aiuta a contrastare la ritenzione idrica. In ultimo, ridere rinforza il sistema immunitario.

Ridere fa bene, lo dice la scienza: gli effetti sulla psiche

Come dicevamo, ridere è un anti-depressivo naturale. Va infatti ad aumentare i livelli di serotonina e allo stesso tempo riduce il cortisolo, considerato “ormone dello stress”, che tra le altre cose è anche il responsabile dell’accumulo di grasso addominale. Ridere è inoltre consigliato a chi soffre di insonnia, perché stimola il rilassamento e, di conseguenza, aiuta a prendere sonno più facilmente.

Da non sottovalutare l’effetto di una bella risata anche nel rapporto di coppia. Ridere insieme infatti aumenta la complicità e ha anche un effetto afrodisiaco. Se invece siete single e volete conquistare qualcuno, sappiate che ridere e soprattutto sapere essere autoironiche, vi farà sentire più sicure di voi stesse e vi farà apparire irresistibili agli occhi dell’altro.

Ridere fa bene, lo dice la scienza: la terapia della risata

Alla luce di tutti questi benefici, non è difficile comprendere il perché negli ospedali e in particolar modo in quelli pediatrici, si utilizzi moltissimo la Clown Therapy. In un ambiente normalmente caratterizzato da ansie, paure ed incertezze infatti, una risata spensierata può aiutare il paziente a prepararsi psicologicamente ad un intervento.

Esiste poi una vera e propria disciplina, chiamata “Yoga della risata”. Si tratta di incontri in cui ci si ritrova a ridere, anche tra perfetti sconosciuti, iniziando letteralmente a comando per poi finire per lasciarsi trascinare dall’ilarità del momento. Siete ancora titubanti riguardo l’effettiva potenza di una sana risata? Non vi resta che provare per credere!