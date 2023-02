Resta con me: trama, cast e puntate della fiction Rai con Francesco Arca

Domenica 19 febbraio, su Rai1, è andata in onda la fiction Resta con me, con Francesco Arca. Una serie composta da otto episodi, trasmessi nell’arco di quattro puntate, ambientata a Napoli e con una trama molto interessante.

Resta con me: la trama della fiction di Rai 1

Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Palomar. La serie parla di Alessandro Scudieri, che sembra avere una vita davvero perfetta. La moglie Paola è perdutamente innamorata di lui e la coppia è in attesa dell’arrivo del loro primo figlio. Anche la carriera va alla grande e finalmente il vicequestore sembra pronto a sgominare una banda, che sta cercando da diverso tempo. Alessandro Scudieri, però, si spingerà un po’ troppo oltre, tanto da rischiare di perdere tutto.

Nella prima puntata è stato presentato il vicequestore mentre attraversa un momento particolarmente felice della sua vita. La moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, è in dolce attesa del loro primo figlio. Un terribile giorno, però, Scudieri rimane coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie, con cui stava pranzando i non ristorante. Purtroppo la donna perde il bambino e quando scopre che il marito l’aveva portata in quel ristorante per indagare su un caso, esponendole consapevolmente ad un pericolo, non riesce proprio a perdonarlo. Alessandro allora si butta sul lavoro, aiutato da Gennaro, ex criminale che pur di tenere al sicuro il figlio Diego ha deciso di collaborare con le forze dell’ordine. I due sono amici di infanzia. Quando l’ex criminale viene brutalmente ucciso, Alessandro Scudieri decide di prendersi cura del piccolo Diego. La moglie Paola lo riaccoglie in casa, stabilendo che lui si occuperà del bambino di giorno e lei di notte.

Resta con me: cast, personaggi e puntate

Il cast della fiction Resta con me è composto da:

Francesco Arca , che interpreta Alessandro Scudieri;

, che interpreta Alessandro Scudieri; Laura Adriani , che interpreta Paola Montella;

, che interpreta Paola Montella; Maria Pia Calzone , che interpreta Nunzia Raimondi;

, che interpreta Nunzia Raimondi; Antonio Milo , che interpreta Salvatore Ciullo;

, che interpreta Salvatore Ciullo; Arturo Muselli , che interpreta Marco Palma;

, che interpreta Marco Palma; Chiara Celotto , che interpreta Linda Fiore;

, che interpreta Linda Fiore; Mario Di Leva , che interpreta Diego Russo;

, che interpreta Diego Russo; Amedeo Gullà , che interpreta Stefano D’Angelo;

, che interpreta Stefano D’Angelo; Raffaella Rea , che interpreta Gemma Montella;

, che interpreta Gemma Montella; Liliana Bottone , che interpreta Vittoria Montella;

, che interpreta Vittoria Montella; Angela Ciaburri , che interpreta Alessia Spada;

, che interpreta Alessia Spada; Claudia Tronchese, che interpreta Ilaria D’Angelo.

La fiction è composta da otto episodi distribuiti nell’arco di quattro puntate. La serie potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno vedere le repliche degli episodi dopo la messa in onda.

La programmazione completa è la seguente: