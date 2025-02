Un dolore profondo: la perdita del padre

Durante un’emozionante apparizione a La Volta Buona, Ramona Badescu ha condiviso un momento di grande vulnerabilità, parlando della morte del padre, Cristel, avvenuta nel 2020 a causa del Covid-19. Con la voce rotta dall’emozione, ha raccontato di come sia riuscita a salutarlo grazie all’intervento di un medico che conosceva la loro storia. “Ho registrato un messaggio che lui gli ha fatto ascoltare”, ha rivelato, mostrando quanto fosse forte il legame tra padre e figlia.

Ricordi e insegnamenti

Ramona ha descritto il padre come un esempio di vita, un uomo che ha sempre sostenuto i suoi sogni. “Lui era intubato, con gli occhi chiusi, quando ha sentito le mie parole”, ha continuato, raccontando di come Cristel abbia reagito al suo messaggio, alzando le dita in un gesto di risposta. Purtroppo, la speranza di un recupero si è trasformata in un addio, un momento che ha segnato profondamente la sua vita. “Ho imparato tardissimo a dire ai miei genitori ‘ti amo’”, ha confessato, sottolineando l’importanza di esprimere i propri sentimenti.

Un nuovo amore e la maternità

Oltre al dolore, Ramona ha trovato anche la gioia nell’amore con il compagno Fabio, descritto come un sentimento “forte e passionale”. Questo nuovo capitolo è arrivato in un momento inaspettato, dopo la fine del suo matrimonio con Narcis Godeanu. Da questa relazione è nato Ignazio, un bambino che ha riempito la sua vita di felicità. “Fare la mamma è il ruolo più importante della vita”, ha affermato, evidenziando quanto sia fondamentale il supporto per le madri, anche in termini economici.

Affrontare la depressione post partum

Ramona ha anche aperto il suo cuore riguardo alla depressione post partum, un tema spesso trascurato. “Avevo questo disagio che molte madri hanno, mi sentivo inadeguata”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di parlarne. Grazie al supporto di Antonella, una sua amica, è riuscita a superare questo momento difficile. Oggi, la cantante e attrice è innamorata del suo ruolo di madre e si dedica con passione al suo bambino di cinque anni e mezzo.