Random è un giovanissimo rapper tra i più emergenti nel panorama della musica italiana. Dopo i successi dei singoli che gli hanno permesso di scalare le classifiche di Spotify, quest’anno partecipa per la prima volta al Festival della canzone italiana di Sanremo.

Ecco chi è Random e cosa c’è da sapere su di lui.

Chi è il rapper Random

Random, il cui vero nome è Emanuele Caso, nasce in provincia di Napoli nel 2001. Cresce a Riccione con la famiglia e si appassiona fin da piccolo alla musica grazie al padre, che lo spinge a imparare a suonare la batteria dall’età di 5 anni. Crescendo si appassiona al rap e inizia con gli amici a sfidarsi in gare di freestyle, scoprendo così di avere un talento per le rime.

Inizia così negli anni del liceo a scrivere testi.

Il suo album di debutto “Giovane Oro” esce nel 2018, ma sarà un anno dopo, con la pubblicazione del singolo “Chiasso”, che arriverà il successo. Il singolo otterrà la doppia certificazione di platino e rimarrà alle vette della classifiche musicali della FIMI per molti mesi.

Nel 2019 pubblica un nuovo singolo “Rossetto” che otterrà ancora più attenzione del precedente e che lo porterà a partecipare all’edizione “vip” di Amici su Canale 5, “Amici Speciali”, dove presenterà un altro singolo di successo (“Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa”). Fin dagli esordi Random non si è mai separato dal suo produttore Zenit, che lo ha accompagnato e sostenuto già dai primi step della carriera.

Quest’anno per la prima volta, Random (nome che deriva dalla traduzione del suo cognome in inglese) parteciperà al prestigioso Festival di Sanremo con il brano “Torno a te”.

La vita privata

Nella vita privata Emanuele, figlio di due pastori evangelici, riserva alla fede un posto in prima linea. È molto credente e per lui le cose che più contano sono proprio Dio, la musica e gli affetti.

Per via della giovane età e del carattere un po’ riservato dell’artista, non si sa molto riguardo alla sua vita privata e sentimentale. Dai suoi testi si evince che abbia avuto una relazione piuttosto lunga che ha portato con sé un po’ di sofferenza, ma non si hanno certezze. Il suo account instagram (@random_solo) conta quasi 300k followers e al momento è il rapper italiano emergente con più seguito insieme a Tha Supreme.

