Quante volte abbiamo visto intere ciocche dei nostri amati capelli finire nel lavandino? Sono tante le cause per cui si perdono i capelli e altrettante per cui crescono più velocemente. Ma quanto crescono i capelli in un mese? Ecco qui di seguito la risposta e i consigli e le soluzioni su come allungarli più in fretta.

Quanto crescono i capelli in un mese?

Domanda molto ricorrente che merita una risposta adeguata. E per darla, dobbiamo andare a considerare tutti i fattori che entrano in gioco nella crescita dei capelli. In media, però, i capelli si allungano di circa un centimetro al mese se sono sani e ben curati. Altrimenti, possono esserci complicanze fino a non crescere per niente. Ma quello è un altro discorso.

Quali sono i fattori che incidono?

Come detto, sono tanti i fattori che entrano in gioco nella crescita o nella perdita dei capelli. Primo fra tutti, c’è da considerare l’etnia. Potrà sembrare strano, quasi un discorso retrogrado, ma ogni etnia ha le proprie particolarità. Ad esempio i capelli degli africani fanno più fatica a crescere rispetto a quelli degli europei e degli asiatici. Quest’ultimi, invece, hanno maggior facilità.

Poi altro fattore da considerare è l’età.

Quando si è giovani, i capelli impiegano meno tempo e fatica a crescere, mentre con l’avanzare degli anni, questo processo rallenta parecchio. In certi casi, si arresta del tutto. Questo è dovuto anche agli ormoni e all’organismo che subisce l’azione del tempo.

E ancora, altri fattori che incidono sono la salute del cuoio capelluto e lo stato di salute del nostro corpo a livello generale. Infatti, quando affrontiamo periodi difficili, noterete che lo stress e la tensione accumulate si riflettono sui capelli. La stessa cosa accade se siamo malati. Oppure se riguarda il capello nello specifico, può essere a causa di mancanza di cura o di vitamine. Nel primo caso, bisogna dedicar loro più tempo ed attenzione, magari prediligendo prodotti più specifici e meno invasivi.

Oltre a ciò, anche una cattiva alimentazione danneggia i capelli impedendoli così di crescere più sani e più forti. Infine, può addirittura incidere sulla crescita e sulla salute dei capelli la dermatite seborroica, causata molto spesso da stress o da una fase della vita complicata.

Come farli crescere più velocemente?

Far crescere i capelli più rapidamente è possibile grazie a prodotti naturali o a qualche piccolo trucchetto. Ad esempio, un buon consiglio è di applicare sempre shampoo non troppo aggressivi che non danneggiano la cute e la testa. Poi, seguire un’alimentazione varia ed equilibrata aiuta molto a sentirci meglio a livello fisico e mentale e ciò si riflette positivamente sullo stato dei capelli. Ma non solo: bisogna prediligere soprattutto alimenti ricchi di vitamine, in particolare quella B, benefica per le unghie e per i capelli. Oppure possiamo accelerare la crescita mangiando salmone, uova, frutta secca, olio d’oliva, legumi.

E ancora, per quanto riguarda consigli più pratici, è meglio evitare di adoperare ogni giorno la piastra perché il calore tende a bruciare i capelli. Quando invece li risciacquate dopo lo shampoo, si consiglia di usare l’acqua fredda che favorisce una più rapida crescita. Infine, non utilizzate spazzole e pettini in plastica, ma optate per quelli con setole naturali.

Ultimo ma non ultimo di importanza: se il vostro parrucchiere vi consiglia di dare una leggera spuntatina, ascoltatelo perché i capelli vi ringrazieranno!