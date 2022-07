Qualcuno si limita a sognare la vita della star, magari a emularne i look o a fantasticare sulla loro quotidianità. Ma c’è anche qualcuno di ancora più curioso, che si domanda: come sarebbe vivere – per esempio – nella casa di Leonardo DiCaprio?

Quanto costa vivere nella casa di Leonardo DiCaprio?

Un nome non da poco, certo, con uno stile di vita certamente fuori portata. Eppure il curioso interrogativo ha trovato la sua risposta da quando l’attore ha messo in affitto la sua casa di Beverly Hills, Los Angeles, di cui è proprietario da appena un anno. Giusto qualche anno fa, nel 2018, Leo ha messo in vendita invece la sua dimora “storica” a LA, quella comprata dopo il grandissimo successo ottenuto con Titanic e nella quale ha abitato per ben diciannove anni.

Lasciarla deve essere stato un cambiamento non da poco, dopo tutto quel tempo, eppure…

Attualmente risiede nel quartiere di Bird Streets, in un complesso composto da ben tre case con vista sulla città e sull’oceano. Era decisamente difficile competere con una sistemazione simile, tant’è che la nuova abitazione dopo appena dodici mesi non è riuscita a rubargli il cuore, spingendolo invece a metterla in affitto affidandola alle mani esperte di Hilton & Hyland, agenzia immobiliare di Beverly Hills specializzata nel settore del lusso.

Dunque sì, si può dormire nella camera un tempo occupata dall’attore, mangiare al suo stesso tavolo e persino farsi il bagno nella sua piscina… ma a che prezzo?

Affittare la casa di Leonardo DiCaprio: ecco le cifre e le caratteristiche

Partiamo da un presupposto: la casa di Leonardo DiCaprio è stata pagata 10 milioni di dollari. Svilluppa ben 460 metri quadri su due piani, con quattro camere da letto, sei bagni (di cui uno completamente in marmo con tanto di vasca ovale!) e immancabile piscina con un’area attrezzata con divanetti e ombrelloni e adibita a minibar.

Risalente agli anni ’30, è stata completamente ristrutturata e ammodernata con un gusto di design impeccabile – tant’è che non manca neppure quel tocco di marmo di Carrara che ha sempre il suo perché. Pavimenti in chevron e rovere bianco, un’ampia scala bordata di nero, enormi (e numerosi!) divani, grandi finestre luminose e una spaziosa cucina con tanto di isola: potrebbe essere la casa dei sogni di davvero tante persone.

Non dimentichiamoci che l’attore ha una vera passione per il ramo immobiliare, tant’è che per lui i cambiamenti, le vendite e le ristrutturazioni non sono certo una novità.

Basti pensare che DiCaprio è proprietario anche di uno stabile a Malibu e di un palazzo storico a Los Feliz! Non avrà certo problemi, quindi, nel mettere in affitto la casa di Los Angeles, una struttura dallo stile incontestabile, ma non di certo alla portata di tutti. Probabilmente non sarà questa l’entrata che farà la differenza nelle tasche dell’attore, ma di certo l’affitto richiesto non è esiguo – il che era immaginabile anche alla luce della grandezza sia della casa che del nome del proprietario.

Veniamo dunque al dato scottante: l’affitto mensile è di 32.500 dollari. Sì be’… però il parcheggio è incluso!