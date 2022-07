Chi dice Tomboy dice – letteralmente – “maschiaccio”. Ma nel concreto dice invece: Kristen Stewart, Katie Holmes, Emma Watson, Cara Delivigne, Zendaya e molti altri nomi di star che sono già fan di questo genere di look. A dirla tutta, lo stile Tomboy impazzava già negli anni ’90, quando Winona Ryder sfoggiava t-shirt bianche oversize, pantaloni stretti e stringate nere con tanto di calzini a costine in vista.

Uno stile che – a detta della celebrità – ai tempi della scuola le è costato ben più di qualche presa in giro.

Eppure quella dell’attrice era l’intuizione giusta: il Tomboy sembra intramontabile, d’effetto, comodo e anche alla portata di tutte. Probabilmente ha precorso i tempi, ma Winona l’ha fatto senza dubbio con classe e nel modo giusto.

Stule Tomboy: tutto sulla tendenza lanciata dalle star

Nello specifico, il Tomboy identifica una donna che utilizza abitualmente abiti “da uomo”, per quanto queste etichette si facciano sempre più sfumate e rendano questo stile perfetto in un’ottica fluida e inclusiva.

Ma basta davvero solo una t-shirt per replicarlo?

In breve potremmo dire di sì, ma lo stile Tomboy è anche molto di più di una semplice canotta bianca. Non è difficile realizzarlo nella vita di tutti i giorni, dotandosi di alcuni capi davvero indispensabili per un look efficace: certamente magliette a non finire, semplici o con piccoli loghi da abbinare a pantaloni dal taglio maschile o salopette, senza dimenticare l’assolutamente irrinunciabile chiodo di pelle (non necessariamente nero, però).

Per uno stile Tomboy perfetto c’è però una parola chiave da non dimenticare assolutamente: oversize. I capi devono essere larghi e comodi: le magliette e canotte, preferibilmente di una o due taglie in più, possono essere sblusate nei pantaloni o lasciate lunghe, anche a mo’ di vestito.

Come replicare lo stile Tomboy

Per approfondire, tra i capi d’abbigliamento con cui perseguire questo stile ci sono certamente le camicie (sempre nel taglio da uomo, a tinta unita ma anche a righe), i blazer doppiopetto, le giacche, il cappello baker boy e persino le cravatte – per le più audaci e per le occasioni più eleganti! Infine, si adattano bene a questo genere anche i pantaloni Capri, che impazzano in quest’estate 2022.

Venendo alla scarpe, per un look Tomboy ispirato a quello delle star sembrano essere fondamentali le stringate nere, ma in generale le star sembrano variare molto in questo campo, dal tacco (magari nude, come voluto dalla moda estate 2022) per impreziosire un outfit casual alle snickers per adattarlo a tutti i giorni. Un’altra tendenza, spesso adottata anche da Zendaya, è l’abbinamento di gioielli e accessori molto femminili ad abiti da “maschiaccio”: un contrasto che sembra davvero funzionare. Non dovete per forza dimenticare i vostri ninnoli, quindi, per emulare i look di queste star, anzi: è l’occasione giusta per utilizzarli in un modo nuovo e ancora più d’effetto. La stessa Zendaya, spesso, calca i red carpet con completi spiccatamente maschili, osando poi con il make-up, le acconciature e i pendenti.

Se dagli anni ’90 ad oggi le star continuano a sceglierlo senza battere ciglio, un motivo ci sarà: il Tomboy si adatta davvero a tutte le occasioni. E per cominciare ad assemblare i primi outfit si può persino ricorrere all’armadio di padri, fratelli, amici e fidanzati…