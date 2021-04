Baciare e il gesto del bacio in sé è, insieme all’abbraccio, una tra le cose più romantiche e affettuose che ci sia. Non solo il bacio tra due persone che si amano, ma anche il bacio di una mamma al proprio figlio, il bacio sulla guancia di un amico, ecc: insomma, tutti i tipi di bacio sono belli e da apprezzare sempre.

Vediamo qui di seguito quanti tipi di baci esistono.

Quanti tipi di baci esistono

Come abbiamo appena detto, esistono tantissimi tipi di baci, dai più romantici ai più affettuosi ai più “passionali”. Ma ognuno ha un suo proprio significato e nasconde dietro di sé una storia da raccontare. Ecco l’elenco completo:

Bacio alla francese

Il bacio alla francese è per antonomasia il bacio più intimo e passionale che ci possa essere tra due amati.

Il suo significato? La fusione totale e l’unione di due anime.

Bacio sul naso

Il bacio sul naso è un tipo di bacio più dolce e tenero che di solito si dà ad un amico, ad un famigliare, ad un fratello o sorella più piccoli oppure ad un cucciolo. Esprime infatti dolcezza e un senso di amicizia e affetto profondo.

Bacio sui capelli

Il bacio sui capelli è anch’esso come il precedente un tipo di bacio dolce che si può dare ad esempio ad un figlio da parte di un genitore o di un nonno. Ma può anche essere visto come un tipo di bacio più romantico e passionale, quando l’amante lo dà all’amata come simbolo di un pegno d’amore.

Bacio sulle mani

Il bacio sulle mani è un bacio di altri tempi, tempi lontani che ricordiamo con nostalgia, quando c’erano ancora usanze delicate e corteggiamenti lunghi. Infatti questo tipo di bacio simboleggia delicatezza, rispetto e attenzione e dimostra una rara gentilezza da parte di chi lo dà. Un tipo di bacio da non dimenticare assolutamente!

Bacio sulla guancia

Il bacio sulla guancia è un altro tipo di bacio molto dolce e delicato, per certi versi affettuoso, che può ad esempio essere dato da un fratello ad una sorella, ma anche ad una mamma o ad un amico. Però può essere anche visto come un gesto d’amore timido ma passionale tra due persone che si piacciono e tra cui potrebbe sbocciare qualcosa nel futuro.

Bacio sulla fronte

Il bacio sulla fronte è per antonomasia il bacio più delicato e affettuoso che possa esistere. Si tratta di un bacio delicato e protettivo che viene dato dalla mamma ad un figlio ma anche dalla persona amata.

Bacio sul collo

Il bacio sul collo, infine, è il bacio passionale tra due amanti che esprime passione, amore, tenerezza e anche maliziosità.

Perché baciare fa bene

Baciare fa bene perché rilascia buon umore, affetto, dolcezza e vicinanza con il proprio partner o con i propri famigliari. Si tratta di un gesto d’amore raro, unico, speciale ogni volta, che deve essere custodito e ricordato piacevolmente per sempre. I baci non sono infatti mai scontati, ognuno è diverso dall’altro e fa scoprire ogni volta qualcosa di nuovo. Quindi, perché non continuare a baciare?