La canzone “Quando” , uno dei più grandi successi di Pino Daniele, pubblicata nel 1991 era stata pensata come colonna sonora del film “Pensavo fosse amore.. invece era un calesse” di Massimo Troisi. Il brano e le parole, che lo rendono un classico senza tempo, sono state lette e cantate da grandi artisti italiani tantissime volte.

Come ad esempio la cantante Arisa nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2021. Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Pino Daniele, Quando: il testo e il significato

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa

Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, oh no

Tu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti amo ancora

Tu dimmi quando, quando

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andare via, uh

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, no, no

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando, mmh

Il significato del testo

“Quando” è una canzone d’amore dove il protagonista vive tra dissidi interiori e si chiede quando vedrà la sua amata, quando potrà dirle ti amo di nuovo. Celebre è la frase “chi vuole un figlio non insiste” il cui significato rimane ancora enigmatico. Si potrebbe riferire al desiderio di voler per davvero un figlio, ma che non bisogna cercarlo con insistenza.