Nella puntata del serale di Amici andata in onda sabato 30 aprile è stato eliminato Nunzio. La sua reazione è stata inaspettata e ha coinvolto anche i professori, compresa la maestra Celentano.

Amici 21, Nunzio è stato eliminato

La puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 30 aprile, è stata un successo.

I ragazzi rimasti in gara hanno un talento incredibile e riescono sempre a conquistare il pubblico. Durante questa puntata gli eliminati provvisori sono stati Nunzio, Albe e Luigi, che alla fine è stato salvato dalla giuria. Albe e Nunzio si sono sfidati a colpi di passi di danza e di singoli cantati, per poi andare in casetta ad aspettare il verdetto di Maria De Filippi.

La reazione di Nunzio all’eliminazione

In casetta Albe si è confrontato con Serena, la sua fidanzata, preoccupata per la sua eliminazione. Nunzio ha cercato di esorcizzare il momento puntando tutto sull’ironia. “Questa sera Nunzio non ce l’hai fatta” ha dichiarato la conduttrice. “Sono felice, non posso chiedere di più. Una la dovevo perdere” ha risposto Nunzio, parlando delle tante sfide che ha affrontato. Maria De Filippi gli ha fatto notare che mancherà a tutti.

“Voglio ringraziare Todaro che per me è stato come un padre, mi ha fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita. Grazie anche a tutti voi ragazzi perché mi avete fatto sentire davvero a casa, come in famiglia” ha detto Nunzio, aggiungendo dei ringraziamenti speciali anche per Maria. “Ti sei presa cura di me come solo mia mamma e nonna potevano fare” ha detto. “Un pensiero anche alla Celentano, che oltre ad essere una grande donna ha avuto il merito di mettere in competizione Nunzio con me stesso. Oggi so che se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita” ha concluso il ragazzo, riferendosi alla maestra di danza classica, che lo ha sempre criticato duramente.