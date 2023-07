Qual è lo stile degli anni ’90 e come va indossato?

Ormai è sulla bocca di tutti, gli anni ’90 sono tornati di moda con il loro stile unico e nostalgico senza tempo. Un decennio caratterizzato da una combinazione di tendenze audaci, casual e minimaliste che hanno influenzato la moda fino ad oggi, senza mai cambiare.

In questo breve articolo vogliamo raccontarvi come è possibile fondere lo stile degli anni ’90 nel vostro guardaroba e come indossarlo con uno stile inconfondibile.

Streetwear e grunge: le due principali tendenze anni’ 90

Lo streetwear e il grunge erano due tendenze dominanti negli anni ’90, quindi per un look streetwear ispirato agli anni ’90 puoi optare per una t-shirt oversize, jeans a vita alta e sneakers, ad esempio le donne amano le nike dunk, poiché rappresentano un classico degli anni ’90, che si abbinano perfettamente a questo stile fatto di magliette oversize infilate dentro i classici jeans a vita alta come i Levi’s 501.

Per un tocco grunge, aggiungi una giacca di jeans oversize e qualche accessorio come una bandana o una collana con pendente, in stile Madonna.

Il minimalismo chic: linee pulite e colori neutri

Un’altra tendenza degli anni ’90 è stata il minimalismo chic. Questo stile si basa su linee pulite, colori neutri e tessuti di alta qualità.

Per un look molto minimalista, opta per abiti a tinta unita, come un vestito slip dress o un completo di pantaloni e blazer, scegli poi tonalità neutre come il bianco, il nero o il beige e abbina il tutto con accessori semplici e puliti.

Lo stile sportivo: felpe Fila e Nike

Gli anni ’90 hanno visto l’affermarsi dello stile sportivo, con l’introduzione di abbigliamento e calzature ispirate al mondo dello sport. Per un look sportivo degli anni ’90, indossa una tuta o una t-shirt a marchio, come Adidas o Fila, abbinata a pantaloni della tuta o leggings.

Puoi completare il tuo look con una giacca a vento oversize e una cintura in vita per un tocco extra di stile.

Ricordati che le donne amano le Nike Dunk, un’icona degli anni ’90, che possono essere indossate in modi creativi per completare il tuo look retrò. Scegli le tendenze degli anni ’90 che ti ispirano di più e divertiti a creare outfit sempre nuovi ed alternativi per le tue giornate estive.