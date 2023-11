Protezione solare: perché le beauty expert ci consigliano di applicarla anche in inverno e di non dimenticarla mai? Scopriamo insieme quali sono i vantaggi che una protezione con filtro solare apporta alla bellezza della nostra pelle.

Protezione solare: meglio applicarla sempre, anche in inverno

Non è più un mistero: ormai tutti sanno quanto la protezione con filtro solare UV sia preziosa ed importante per la bellezza e per la salute della nostra pelle. Tuttavia, molte persone scelgono di applicarla solo in inverno. Invece, tutti gli esperti ci consigliano di indossare la protezione solare, soprattutto sul viso, anche in inverno. Complice un sole che, nel nostro emisfero, è persino più forte durante la stagione invernale. Vediamo quindi di saperne di più.

Come proteggere la nostra pelle d’inverno

Come proteggere la pelle in inverno, dunque?

In inverno, la pelle è esposta a diversi fattori che possono danneggiarla, come il freddo, il vento e la secchezza. È quindi importante prendersi cura della pelle anche in questa stagione, per mantenerla sana e protetta.

I fattori che danneggiano la pelle in inverno

Il freddo può causare secchezza, arrossamento e irritazione della pelle.

Il vento può esacerbare gli effetti del freddo e causare screpolature e ragadi.

L’aria fredda e secca può disidratare la pelle, rendendola più vulnerabile ai danni.

Consigli per proteggere la pelle in inverno

Ecco alcuni consigli per proteggere la pelle in inverno:

Indossare abiti caldi: Indossare abiti caldi, in particolare un cappello, una sciarpa e guanti, per proteggere le parti del corpo più esposte al freddo.

Utilizzare una crema idratante: Applicare una crema idratante, preferibilmente a base di ingredienti naturali, per mantenere la pelle idratata e protetta.

Evitare gli sbalzi di temperatura: Evitare gli sbalzi di temperatura tra l’interno e l’esterno, che possono causare secchezza e irritazione della pelle.

Proteggere la pelle dal sole: Anche in inverno, il sole può danneggiare la pelle. È quindi importante utilizzare una crema solare con un fattore di protezione elevato (SPF) anche nei giorni nuvolosi.

Con questi semplici consigli, è possibile proteggere la pelle in inverno e mantenerla sana e protetta.

Protezione solare: diverse formule per uno stesso prodotto

La protezione solare è un prodotto cosmetico essenziale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi ultravioletti (UV) del sole. I raggi UV possono causare scottature, invecchiamento precoce della pelle e, in alcuni casi, anche tumori cutanei.

Come scegliere la protezione solare giusta?

Esistono diversi fattori da considerare quando si sceglie una protezione solare, tra cui:

Fattore di protezione solare (SPF): l’SPF indica la capacità di un prodotto di proteggere la pelle dai raggi UVB, i raggi che causano le scottature. Un SPF di 30 protegge la pelle 30 volte di più rispetto alla pelle non protetta.

Tipo di pelle: è importante scegliere una protezione solare adatta al proprio tipo di pelle. Le persone con pelle chiara o sensibile dovrebbero scegliere una protezione solare con un SPF elevato e un filtro UVA.

Attività all’aperto: se si prevede di trascorrere molto tempo all’aperto, è importante scegliere una protezione solare resistente all’acqua e al sudore.

Esistono due principali tipi di protezione solare:

Filtri chimici: assorbono i raggi UV e li trasformano in calore.

Filtri fisici: riflettono i raggi UV.

Come applicare la protezione solare

La protezione solare deve essere applicata in modo uniforme su tutto il corpo, anche sulle labbra, le orecchie e il cuoio capelluto. È importante applicarla almeno 20 minuti prima di esporsi al sole e riapplicarla ogni due ore, o più spesso se si suda o si nuota.

