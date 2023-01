La nuova stagione di Primo Appuntamento 2023 arriva su Real Time: da martedì 3 gennaio 2023 il programma dedicato agli incontri alla cieca tornerà a coinvolgere tutto il pubblico.

Scopriamo meglio tutti i dettagli a riguardo: che cosa sappiamo della nuova stagione?

Primo Appuntamento 2023: la nuova location

Dal 3 gennaio 2023 riparte Primo Appuntamento, uno dei programmi di incontri più seguiti degli ultimi anni. Per cominciare la nuova stagione al meglio, il team ha scelto di cambiare un po’ di dettagli, tra cui la location. Si abbandonerà dunque la classica posizione finora osservata in tv e si andrà a esplorare un nuovo romantico ristorante.

Se bene ricordate, sin dalla prima stagione gli episodi sono stati registrati al Ristorante Geco, nel quartiere EUR della città di Roma.

La tradizione verrà dunque spezzata, poiché Flavio Montrucchio e tutta la sua squadra si trasferiranno in una nuova location che toccherà il picco del romanticismo. Si tratta infatti di una villa d’epoca situata a Tivoli, alle porte di Roma: eleganza, suggestione e romanticismo allo stato puro.

Montrucchio (conduttore del programma dal 2019), sarà prontissimo ad accogliere tutti i nuovi single e tutte le nuove single nella magica location: come andranno i primi appuntamenti?

Le novità della nuova stagione di Primo Appuntamento

Oltre alla location, che comunque segna un importante cambiamento all’interno del programma, la nuova stagione di Primo Appuntamento sarà impostata in modo leggermente diverso.

In ogni incontro, infatti, il primo single che arriverà al ristorante troverà sul bancone dell’aperitivo (o al tavolo) un indizio chiave. Tale indizio sarà utile per lui/lei per scoprire in anteprima qualcosa della persona sconosciuta che sta per incontrare. In questo modo, dunque, l’attesa si farà ancora più curiosa e coinvolgente.

Una volta incontrati, i due single inizieranno la loro cena come da prassi e avranno l’occasione di raccontarsi a vicenda, scoprendosi e tentando di capire un’eventuale compatibilità.

Primo Appuntamento 2023: le novità del cast

Flavio Montrucchio sarà al timone della conduzione della nuova stagione di Primo Appuntamento. Accanto a lui ritroveremo Mauro, il barman romano ironico e simpatico che accoglierà al bancone uomini e donne pronti a vivere la loro esperienza di dating.

In sala anche i vari camerieri e cameriere della squadra, cordiali e professionali come sempre.

Il conduttore, però, ha scelto di essere maggiormente coinvolto durante il corso della serata. La sua volontà è quella di interagire con i propri ospiti in modo più vivo rispetto alle stagioni precedenti: probabilmente lo troveremo a dispensare consigli sull’amore da un tavolo all’altro.

Dove vedere Primo Appuntamento e quante puntate sono

La nuova stagione di Primo Appuntamento sarà disponibile su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre), proprio come da tradizione. Si comincia martedì 3 gennaio 2023 alle 21:20 e si andrà avanti così per l’intera stagione.

Le puntate saranno anche disponibili on demand su Discovery+: Primo Appuntamento 2023 è prontissimo a farvi innamorare.

Le puntate di Primo Appuntamento 2023 saranno 15 e avranno una durata di circa un’ora e 15 minuti.

Siete pronti a vivere nuove emozioni?