Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quelle che sono le più belle borse low cost che potete acquistare a meno di 200 euro.

Le più belle borse low cost

La borsa è un accessorio irrinunciabile per noi donne, guai a uscire di casa senza. Al giorno d’oggi esistono tantissimi modelli differenti di borse, grandi, medie, piccole, mini, colorate, con disegni e fantasie, a tracolla, a mano, a spalla, insomma ce ne è davvero per tutti i gusti. Esistono anche tante borse raffinate che però non hanno costi eccessivi. Ci sono infatti diversi brand che producono borse a prezzo contenuto ma che comunque sono di grande effetto e tra le più desiderate in assoluto. Abbiamo per esempio la borsa cult in finta pelle di Telfar, che è sempre sold out, oppure la Knot Bag di Ganni, realizzata in tessuto riciclato, o ancora la Emma Tote di ASK Scandinavia in Econyl. Ma vediamo adesso insieme le più belle borse low cost sotto i 200 euro.

Le più belle borse low cost sotto i 200 euro

Come abbiamo appena visto, esistono diversi brand che propongono borse raffinate a un prezzo contenuto e quindi accessibile. Vediamo adesso insieme le più belle borse low cost che potete acquistare a meno di 200 euro:

A.P.C: tra le borse low cost abbiamo la borsa a tracolla Ninon mini in ecopelle color caramello con una lunga tracolla regolabile. Il logo è in lamina d’oro e la parte superiore con coulisse. Il prezzo di questa borsa è di 190 euro.

tra le borse low cost abbiamo la borsa a tracolla Ninon mini in ecopelle color caramello con una lunga tracolla regolabile. Il logo è in lamina d’oro e la parte superiore con coulisse. Il prezzo di questa borsa è di Bembien: su luisaviaroma potete trovare la borsa mini Sling in pelle intrecciata di Bembien in colore rosso mattone, con cinturino regolabile in pelle, chiusura superiore con zip e tasca interna. Il prezzo di questa borsa è di 165 euro.

su luisaviaroma potete trovare la borsa mini Sling in pelle intrecciata di Bembien in colore rosso mattone, con cinturino regolabile in pelle, chiusura superiore con zip e tasca interna. Il prezzo di questa borsa è di Arket: la borsa a tracolla in pelle di Arket è realizzata in pelle rigenerata rigida ed è dettagliata con chiusura magnetica e ampio manico superiore con fibbia rivestita in pelle. Sia la maniglia superiore sia la tracolla sono regolabili. Questa borsa è disponibile in 7 colori e costa 189 euro.

la borsa a tracolla in pelle di Arket è realizzata in pelle rigenerata rigida ed è dettagliata con chiusura magnetica e ampio manico superiore con fibbia rivestita in pelle. Sia la maniglia superiore sia la tracolla sono regolabili. Questa borsa è disponibile in 7 colori e costa Marge Sherwood : su luisaviaroma potete trovare la borsa Bessette in pelle, di colore marrone, con due manici fissi, tracolla e chiusura con zip. Il costo è di 198 euro.

: su luisaviaroma potete trovare la borsa Bessette in pelle, di colore marrone, con due manici fissi, tracolla e chiusura con zip. Il costo è di Telfar : qui potete trovare la borsa Shopping mini di colore rosso con doppia tracolla, logo in rilievo e chiusura magnetica. Realizzata in ecopelle è quasi sempre sold out. Il costo è di 142 euro.

: qui potete trovare la borsa Shopping mini di colore rosso con doppia tracolla, logo in rilievo e chiusura magnetica. Realizzata in ecopelle è quasi sempre sold out. Il costo è di Ganni : su luisaviaroma potete trovare la borsa piccola Knot in techno riciclato di colore nero, con tracolla rimovibile in pelle, chiusura con zip e logo frontale. Il costo è di 195 euro.

: su luisaviaroma potete trovare la borsa piccola Knot in techno riciclato di colore nero, con tracolla rimovibile in pelle, chiusura con zip e logo frontale. Il costo è di Cos: qui potete trovare la borsa Swing in pelle in 5 colori differenti, con tracolla regolabile e chiusura con cerniera nascosta. Il costo di questa borsa è di 115 euro.

Queste quindi sono tra le più belle borse low cost sotto i 200 euro, cosa aspettate a comprane una?

