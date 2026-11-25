Il pettine bioelettronico Detangle è ancora solo preclinico, i pettini a luce fredda aiutano in casi selezionati e le fiale anticaduta hanno un solo ingrediente con prove solide. Ecco cosa c'è di vero.

Pettinarsi e, nel frattempo, curare la caduta dei capelli: l’idea piace, e la ricerca ci sta lavorando. Tra pettini ad alta tecnologia, luce fredda e fiale in farmacia, però, le promesse corrono più veloci delle prove. Vediamo che cosa è dimostrato e che cosa no.

Detangle, il pettine bioelettronico nato a Pechino

Il nome, un gioco di parole che richiama il titolo originale del film Disney su Rapunzel, appartiene a un dispositivo sperimentale sviluppato dai ricercatori dell’Università Beihang di Pechino e descritto in uno studio su Nature Communications. Sfrutta il gesto quotidiano del pettinarsi per unire due azioni sul cuoio capelluto: elettrostimolazione profonda e rilascio mirato di principi attivi tramite elettroporazione.

Il problema che prova a risolvere è noto: le lozioni anticaduta faticano a superare la barriera cutanea e a raggiungere la parte più profonda del follicolo. I denti del pettine hanno micro-elettrodi di altezze diverse e generano un campo elettrico che penetra fino a 9 volte più in profondità rispetto agli elettrodi piatti tradizionali. L’energia apre per un attimo piccoli varchi nelle membrane delle cellule follicolari.

Da lì, serbatoi integrati nei denti rilasciano due sostanze: il plasmide VEGFA, che stimola la formazione di nuovi vasi sanguigni per nutrire i follicoli, e l’siRNA SRD5A2, che blocca l’enzima legato alla produzione degli androgeni, gli ormoni responsabili di miniaturizzazione e atrofia del follicolo.

Nei test sui topi con alopecia il trattamento combinato ha portato a una ricrescita del pelo del 97,85% in 28 giorni. La ricerca resta però preclinica e il dispositivo non è in commercio: servono studi sull’uomo per confermare dosaggi, efficacia e sicurezza, perché la cute umana ha struttura e spessore molto diversi da quella dei modelli animali.

Pettini a luce fredda: cosa può dare la LLLT

Quelli che si trovano davvero in vendita si basano sulla Low Level Light Therapy (LLLT), cioè laser o LED a bassa potenza. Diversi studi suggeriscono che la luce, di solito rossa o nel vicino infrarosso, venga assorbita dai mitocondri, con un aumento transitorio dell’energia cellulare (ATP) e una modulazione dei segnali legati alla crescita del capello.

Le evidenze indicano che la LLLT può prolungare la fase anagen e ridurre i follicoli in fase telogen. Alcuni studi randomizzati, soprattutto su caschi e fasce e in misura minore su pettini laser, hanno mostrato più densità e spessore del fusto in persone con alopecia androgenetica lieve o moderata, uomini e donne. Gli effetti, quando ci sono, compaiono dopo alcuni mesi di uso regolare, spesso tra 12 e 24 settimane.

Il meccanismo non è del tutto chiarito: si ipotizzano effetti sulla microcircolazione e sui mediatori infiammatori locali. La forza delle prove resta inferiore a quella di minoxidil e finasteride, i trattamenti di riferimento per l’alopecia androgenetica secondo molte linee guida dermatologiche.

Per chi ha senso e per chi no

Il pettine è più sensato in un’alopecia androgenetica iniziale o moderata, con follicoli ancora vivi anche se miniaturizzati, come supporto aggiuntivo e mai sostitutivo. Può interessare chi tollera male i farmaci sistemici a dosaggio standard o vuole ottimizzare una terapia in corso, come il minoxidil topico. Alcuni studi parlano di effetto sinergico, ma servono conferme sui protocolli.

Con una calvizie avanzata, con aree lucide e senza follicoli visibili, la LLLT difficilmente produce una ricrescita significativa e l’attenzione si sposta su opzioni come il trapianto.

Fiale anticaduta: un solo ingrediente con dati solidi

Le fiale sono sieri concentrati monodose, pensati per restare sul cuoio capelluto per ore e dare una dose più alta di attivi. L’unico ingrediente con dati coerenti di fase 3 per l’alopecia androgenetica è il minoxidil, approvato sia da FDA sia da AIFA come topico. Dilata i vasi attorno al follicolo e spinge più follicoli nella fase anagen. Molte fiale vendute in Italia lo contengono: conviene leggere le scritte piccole in etichetta.

Il resto dell’elenco è più incerto. La caffeina ha mostrato un effetto minore soprattutto sulla caduta telogena, non mantenuto oltre le otto settimane. I peptidi di rame come il GHK-Cu stimolano in vitro le cellule della papilla dermica, ma i dati sulla crescita nell’uomo sono scarsi. La serenoa repens, presente con rosmarino e tè verde in circa metà delle fiale, è ritenuta inibitrice della 5-alfa-reduttasi, ma la riduzione del DHT è ben lontana da quella della finasteride.

Rispetto al minoxidil topico, le fiale vincono in comodità: si asciugano in fretta e molte non lasciano residui grassi. Lo svantaggio è il costo. Rispetto alla finasteride orale non agiscono sul DHT nel sangue, quindi possono essere un ingresso più delicato per chi è esitante sugli ormoni, ma con risultati più lenti e meno marcati.

L’aderenza pesa più degli ingredienti. Molti smettono dopo sei settimane, spaventati dalla caduta iniziale, che indica invece l’espulsione dei capelli telogeni deboli. Alcune regole: non dividere una monodose tra mattina e sera e non usare l’asciugacapelli subito dopo, perché il calore degrada peptidi e caffeina.

Il problema di fondo è che molti comprano una fiala senza una diagnosi chiara: la risposta dipende da ciò che causa la perdita. Se la caduta continua o non si capisce da dove arrivi, il passo più utile è farla valutare da uno specialista prima di investire in altri prodotti.