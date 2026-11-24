Caramello, cannella e pelle luminosa: il make-up caldo che si replica in pochi passaggi per affrontare il freddo dell'inverno 2026.

Quando il freddo arriva e il cielo resta grigio per giorni, il viso tende a perdere luminosità e ad apparire più spento. Per ravvivare i lineamenti senza ricorrere a basi pesanti e coprenti, sui social e tra i make-up artist si è diffuso il toasty make-up nella versione warm per l’inverno 2026. Il trucco gioca sui toni caldi del caramello e della cannella e nel corso della stagione è stato reso virale da Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski.

La tendenza mette da parte i colori accesi e freddi, come il rosa shocking o il corallo fluo, e punta su sfumature morbide che ricordano i dolci appena sfornati e le bevande speziate. Il risultato è un incarnato naturale e riposato, adatto sia a una giornata in ufficio sia a una serata fuori. Il look si costruisce in quattro fasi: viso, occhi, labbra e il tocco finale di luce sullo sguardo.

Base leggera, bronzer e blush

Il punto di partenza è una pelle fresca che lascia intravedere la grana naturale. Si applica un fondotinta leggero oppure una crema colorata idratante, evitando coperture piene che appesantirebbero i lineamenti. Il protagonista del viso è il bronzer, da stendere con generosità ma con mano leggera: con un pennello ampio e morbido si sfuma la terra dagli zigomi fino alle tempie, salendo leggermente verso l’attaccatura dei capelli sulla fronte.

Il blush abbandona i sottotoni freddi e vira verso il terracotta, il mattone spento o il pesca bruciato. Si picchietta sulle guance sfumandolo verso l’esterno, poi si passa il pennello quasi scarico sul ponte del naso e sulla piega dell’occhio. In questo modo il colore resta continuo su tutto il viso e ricorda il rossore provocato dall’aria frizzante.

Occhi sfumati tra rame e nocciola

Sulle palpebre il toasty make-up chiede palette dai colori caldi, con sfumature morbide e mai grafiche. Un ombretto opaco color nocciola o cannella si stende sulla palpebra mobile, portandolo leggermente oltre la piega dell’occhio con movimenti circolari. Per dare profondità si applica una tonalità cioccolato fondente vicino all’attaccatura delle ciglia superiori e la stessa tinta si sfuma lungo la rima inferiore, con un pennellino piccolo a setole fitte.

Al posto dell’eyeliner nero, che indurirebbe troppo i tratti, si traccia una linea sottilissima con una matita marrone scuro oppure con un ombretto in polvere applicato con un pennello angolato. Un velo di illuminante champagne nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopracciliare completa lo sguardo, catturando la luce senza stacchi artificiali.

Labbra effetto caramello

Le labbra seguono la stessa armonia cromatica del resto del viso, con volumi pieni e un finish lucido e idratato. Il contorno si definisce con una matita labbra marrone medio dal sottotono caldo, sfumata leggermente verso l’interno con i polpastrelli per evitare bordi troppo netti. Al centro della bocca si stende un rossetto cremoso color miele, un balsamo colorato sui toni del caramello oppure un gloss trasparente ricco di oli nutrienti.

Questa combinazione tra contorno definito e centro luminoso rende le labbra più piene e le mantiene morbide con il freddo. Per provare il look, conviene iniziare dal bronzer e dal blush, che determinano l’effetto complessivo del trucco, e poi scegliere occhi e labbra nella stessa famiglia di colori.