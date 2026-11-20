Natale 2026: regali beauty sotto i 30 euro e calendari originali

Una guida ai doni di bellezza economici e ai calendari dell'Avvento più creativi per rendere magico il periodo natalizio 2026, con un occhio alla solidarietà.

L’avvicinarsi delle festività porta con sé la sfida di trovare pensieri che sappiano colpire nel segno, mantenendo un budget accessibile. Il mercato offre oggi soluzioni beauty curate e originali, capaci di trasformare un semplice acquisto in un momento di condivisione. Parallelamente, l’attesa del Natale si è evoluta grazie a calendari dell’Avvento che spaziano dal cioccolato agli utensili, offrendo esperienze quotidiane sorprendenti.

Selezione di doni beauty entro i 30 euro

Per chi cerca prodotti di qualità senza eccedere nella spesa, diverse case cosmetiche propongono set completi. Rare Beauty presenta il duo labbra “Mauve Faves”, combinando una matita waterproof e un lip oil luminoso, ideale per le sfumature festive. Chi preferisce la profumazione per la casa può optare per la decorazione di Bottega Verde Toscana, un ornamento con semi aromatici che diffonde note di agrumi, ambra e vaniglia negli armadi.

La versatilità dei profumi viene esaltata dal cofanetto di Tesori D’Oriente, che include tre body mist diverse, permettendo di cambiare fragranza in base all’umore. Per un tocco giocoso, Pupa abbina una crema mani profumata a una pouch a forma di orsetto, mentre il kit “Soffio di Festa” dello stesso brand toscano unisce bagnodoccia, body mist e cucchiaini da dessert, mescolando benessere e convivialità.

Make-up e skincare per ogni esigenza

Gli amanti del trucco brillante troveranno nel kit SHEGLAM uno scrigno di gloss e glitter per labbra d’effetto. Per un approccio più naturale, MULAC propone un set nude con matita e balsamo lucido, accompagnato da una tazza coordinata. Deborah Milano integra i suoi cosmetici in una mini bag gommata riutilizzabile, mentre Lovrén offre un rituale di esfoliazione e idratazione per le labbra.

La cura della pelle non è da meno: il cofanetto Biopoint trasforma la doccia in un momento di relax con proteine della seta e peonia. Banila Co. introduce al mondo della skincare coreana con due versioni del suo celebre balsamo struccante, mentre e.l.f. chiude la lista con balms labbra aromatizzati in edizione limitata.

Calendari dell’Avvento: oltre il classico cioccolatino

Il conto alla rovescia verso il 25 dicembre ha assunto nuove forme. IKEA reinventa il suo calendario VINTERSAGA inserendo, oltre ai dolci, un buono per polpette e la possibilità di vincere carte regalo fino a 1.000 euro. Per i costruttori, il calendario LEGO Marvel offre 24 sorprese con minifigure di supereroi, garantendo intrattenimento anche dopo le feste.

Chi ama il tè apprezzerà la proposta di The Tea Torino, dove le caselle diventano casette decorate con luci e infusi rari. Venchi mantiene viva la tradizione piemontese con calendari che variano dal classico al lusso in legno. Una scelta insolita arriva da Wera, che dedica il suo calendario agli appassionati di fai-da-te con strumenti professionali, torce e inserti.

Esperienze immersive e collaborazioni esclusive

Per gli amanti degli enigmi, EXIT trasforma l’attesa in una escape room intergalattica, con indizi giornalieri per risolvere una storia. La raffinatezza caratterizza invece la collaborazione tra Nespresso e Swarovski, che unisce capsule di caffè pregiate a cristalli scintillanti, elevando la pausa mattutina a momento di stile.

Solidarietà e shopping etico a Milano

In parallelo alle proposte commerciali, il periodo natalizio a Milano si tinge di solidarietà. Dal 20 al 22 novembre 2026, il Milan Marriott Hotel ospiterà la quattordicesima edizione dello Xmas Charity Shopping Event. L’iniziativa, promossa dall’Associazione La Mano del Bambino, riunisce oltre 100 espositori di artigianato, design ed enogastronomia.

Parte del ricavato sosterrà il progetto “La Casa della Mano del Bambino”, dedicato all’accoglienza delle famiglie che raggiungono il capoluogo lombardo per cure pediatriche complesse. Un modo concreto per unire lo spirito del dono all’aiuto verso chi ne ha più bisogno.