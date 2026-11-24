Una matita eyeliner in gel, automatica e waterproof, promette tratto preciso e tenuta fino a 24 ore. Tra le nuance spiccano due marroni satinati con micro-riflessi per lo sguardo glow, da giorno a sera.

Lo sguardo glow non ha bisogno di glitter a pioggia: basta una linea che prende la luce nel modo giusto. Una matita eyeliner in gel con finish satinato fa proprio questo, e quella di cui parliamo oggi aggiunge una tenuta dichiarata fino a 24 ore.

Si tratta di una matita automatica waterproof (formato da 0,3 g) dal tratto preciso, intenso e scorrevole. La texture è cremosa e morbida, facile da stendere, con un rilascio di colore immediato e pieno. Sul fronte della formula, è senza talco, parabeni, profumo e microbeads, senza ingredienti di origine animale e oftalmologicamente testata.

Texture gel: come si comporta sulla palpebra

La formula è altamente pigmentata, quindi un solo passaggio dà colore pieno. Resiste ad acqua, calore e umidità senza sbavare, un dettaglio che ci piace molto per le giornate lunghe (e per quelle in cui l’umidità decide di mettersi contro la piega e il trucco insieme).

La matita è pensata sia per tracciare linee precise sia per essere sfumata. Quindi con lo stesso prodotto si passa da un eyeliner definito a un look smokey più morbido e sofisticato. Per la versione day-to-night basta un tratto netto di giorno e una sfumatura più marcata la sera.

Glow Cacao e Caffeine Spark: i marroni con i micro-riflessi

Per l’effetto luminoso le protagoniste sono due nuance, entrambe con finish satinato.

N.7 Glow Cacao è un marrone neutro-freddo, tono cioccolato fondente, con micro-riflessi che regalano profondità e una luce sofisticata. Va bene per intensificare lo sguardo con discrezione, in chiave elegante e professionale.

N.8 Caffeine Spark è invece un marrone caldo e vellutato, dal finish luminoso. I micro-riflessi catturano la luce e danno una brillantezza naturale allo sguardo. È descritta come raffinata e versatile, adatta ai look quotidiani e a quelli serali.

Le altre nuance, dal nero al rubino

Chi preferisce un colore più deciso trova altre sei opzioni:

Nero : nero assoluto, per una definizione intensa e precisa.

: nero assoluto, per una definizione intensa e precisa. Marrone : marrone medio caldo, naturale ed elegante.

: marrone medio caldo, naturale ed elegante. Blu : blu medio intenso con sottotono freddo, dà profondità senza eccessi.

: blu medio intenso con sottotono freddo, dà profondità senza eccessi. Verde : verde medio con sottotono freddo, illumina senza virare al caldo.

: verde medio con sottotono freddo, illumina senza virare al caldo. Viola : viola freddo medio-intenso, elegante e sofisticato.

: viola freddo medio-intenso, elegante e sofisticato. Rubino: rosso rubino scuro, per uno sguardo profondo e magnetico.

Il riferimento del prodotto è QS13U: se la cerchi online o in negozio, parti da qui. E se vuoi capire quale marrone fa per te, la domanda è semplice: preferisci il freddo cioccolato di Glow Cacao o il caldo velluto di Caffeine Spark?