Dopo un anno e mezzo di utilizzo, una recensione sincera del nuovo profumo Chanel, tra lampone frizzante, rosa geranio e note di muschio.

Il primo profumo che ho imparato a riconoscere per nome è stato il Chanel No.5 di mia madre, che stava sempre nell’armadietto del bagno. Dal debutto nel 1921, la maison ha lanciato molte fragranze eleganti e senza tempo, e ne apprezzo la storia. Ammetto però che le versioni più tradizionali, con un cuore floreale classico, non sono quelle che indosso più spesso. Preferisco profumi più fruttati, freschi e giocosi.

Nel 2025 è arrivato Chanel Chance Eau Splendide, una nuova versione color viola della collezione Chance. Lavoro annusando molti profumi, quindi so che un’essenza che conquista un posto fisso sul mio piano del bagno merita attenzione. Ho partecipato alla presentazione lo scorso aprile, senza l’intenzione di farne il mio profumo di riferimento. Poi ho ricevuto un campione, l’ho indossato e mi sono accorta di usarlo quasi ogni giorno. In questa recensione racconto come si percepisce sulla pelle, come resiste nell’arco della giornata e se il costo è giustificato.

Un fruttato floreale luminoso e meno zuccherino del previsto

Chance Eau Splendide è un fruttato floreale che si apre con una nota più luminosa di quanto ci si aspetti da un profumo Chanel tradizionale. All’inizio emerge il lampone, dolce e leggermente acidulo, con una vivacità succosa. La fragranza evita però la dolcezza stucchevole di molti profumi fruttati. Al cuore compare il rosa geranio, che aggiunge una nota floreale fresca, quasi mentolata, e rende l’insieme equilibrato.

Per me questa è la struttura giusta per un fruttato floreale: prima che la composizione diventi troppo dolce, entrano in gioco alcune note floreali fresche che la bilanciano. Nelle fasi successive si sviluppano iris, cedro e muschio bianco, che danno una base morbida. Il risultato è un profumo elegante, femminile e raffinato, con un tono tipicamente Chanel, ma senza un’impressione pesante. Quando il lampone si attenua, sulla pelle restano soprattutto iris e muschio.

Durata sulla pelle e uso quotidiano

Nonostante la freschezza, Eau Splendide tiene bene. Sulla mia pelle dura tra le quattro e le sei ore, quindi non è la fragranza più persistente della mia collezione. Con circa quattro spruzzi riesco a coprire gran parte della giornata. Lo indosso per riunioni di lavoro, appuntamenti serali e occasioni più informali, e si adatta bene a tutti questi contesti.

Lo descriverei come un profumo rassicurante e accessibile. Non è complesso come certe creazioni di nicchia, ma ha carattere, è vivace e leggermente giocoso. Ho avuto qualche dubbio al primo spruzzo, temendo un risultato troppo dolce. Il lampone e il rosa geranio, però, si combinano senza risultare zuccherini. L’ho indossato anche a Coachella quest’anno. Chi si avvicina per la prima volta al marchio potrebbe trovarlo un’ottima introduzione, mentre chi ama i fruttati floreali lo troverà differente dagli altri profumi del suo guardaroba. Con il tempo lo considero un profumo da tutti i giorni, adatto dal mattino alla sera.

Credo che molte persone lo associno alla primavera o all’estate, vista la freschezza delle note. Tuttavia non esiste una regola che imponga di riporre i fruttati floreali quando le temperature scendono. Lo indosso ogni volta che desidero qualcosa di luminoso e fresco, indipendentemente dalla stagione.

Prezzo e a chi conviene

Il prezzo è quello tipico della maison: il formato più piccolo costa 115 dollari. Per questo consiglio di provarlo prima di acquistare un flacone intero, soprattutto se di solito si preferiscono profumi molto dolci, gourmand o speziati. Nonostante il costo, lo utilizzo regolarmente da oltre un anno e non ho ancora finito la boccetta. Questo significa che, con un uso costante, può durare a lungo.

Chi cerca una fragranza femminile, fresca e con una certa personalità può valutarlo con fiducia. Per la sua semplicità e per la combinazione di note pulite, morbide e leggermente dolci, lo considero un acquisto relativamente sicuro anche senza un test approfondito, se il genere di profumo che si preferisce è simile. Lo indosso a matrimoni, concerti e cene, senza che risulti invadente, e la sua versatilità è ciò che mi ha convinta a riacquistarlo. Lo considero un profumo da tenere sempre a portata di mano.