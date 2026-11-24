Sconti Black Friday su SkinCeuticals: i prodotti premiati e i vantaggi da Bluemercury, Dermstore e dal sito del marchio

Per il Black Friday 2026 il sito di Allure ha selezionato una serie di prodotti SkinCeuticals in promozione, scegliendo quelli che hanno vinto i premi Best of Beauty della rivista. Tra questi c’è il siero C E Ferulic, che ha ottenuto sette riconoscimenti, il numero più alto per un prodotto del marchio. Accanto a lui compaiono anche il P-Tiox Anti-Wrinkle Peptide Serum e la crema solare Future Mineral UV Defense SPF 50 Invisible Sunscreen.

Le redazioni che firmano l’articolo ammettono che i prezzi di questi prodotti meritano attenzione. Il testo sostiene comunque che le formule più apprezzate siano valide, anche in virtù del brevetto del C E Ferulic, scaduto nel 2025, e della ricerca sugli antiossidanti del marchio. Gli sconti riguardano il sito ufficiale di SkinCeuticals e i rivenditori Bluemercury e Dermstore.

Le promozioni dei singoli rivenditori

Su Bluemercury il 20% di sconto scatta da 200 dollari di acquisto, il 25% da 800 e il 30% da 1.500, ma per i prodotti SkinCeuticals lo sconto è limitato al 15%. I prezzi indicati nell’articolo tengono conto di questa percentuale. Sul sito del marchio, con l’Early Cyber Week Offer, si ottiene il 20% sui set più convenienti. Da Dermstore, con il programma Dermstore Rewards, il 15% sui set esclusivi e il doppio di punti sul marchio, pari al 10% di rimborso per acquisti futuri.

Il Triple Lipid Restore e il C E Ferulic

Il Triple Lipid Restore 2:4:2 , premiato con il Best of Beauty Breakthrough Award, ha una composizione del 2% di ceramidi, 4% di colesterolo e 2% di acidi grassi. Secondo la dermatologa Mona Gohara, di New Haven, nel Connecticut, la formula ha acidi grassi identici a quelli della pelle, con un assorbimento più rapido. La commerce editor Sarah Han lo usa come crema notturna e dichiara che «it’s helped improve the firmness of [her] skin, which can turn dull and lifeless with just a few days of poor sleep and diet».

Il C E Ferulic è stato riformulato e ha vinto di nuovo nel 2026. Le nuove sostanze sono endophytol e carnosine, con effetto antinfiammatorio e antiossidante. La direttrice beauty Jenny Bailly ha dichiarato: «I don’t like change, and I was very happy with the color, texture, and yes, the hot-dog-water scent of the old C E Ferulic», aggiungendo: «I’m in.»

Crema antirughe, protezione solare e siero

L’A.G.E. Interrupter Advanced agisce sulla glicazione, il processo chimico in cui lo zucchero in eccesso nel sangue si lega alle proteine della pelle, indebolendo collagene ed elastina. La Jesa Marie Calaor, senior beauty editor, dice che la crema «coddles» la sua pelle. La protezione solare Future Mineral UV Defense SPF 50 è una schermatura minerale che, secondo la redazione, si stende senza lasciare il classico effetto bianco. Il P-Tiox è presentato come complemento alle iniezioni di neurotossina, e la caporedattrice Jessica Cruel dice di usarlo per le rughe del sorriso.