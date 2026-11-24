Sui red carpet non sono al centro della scena, ma sui social e nello street style gli accessori per capelli sono diventati veri gioielli per la chioma.

Sui red carpet gli accessori per capelli non sono proprio al centro delle tendenze, ma la situazione cambia se si guarda ai social e, soprattutto, allo street style. Qui questi oggetti hanno cambiato forma nel tempo, fino a diventare veri e propri gioielli per la chioma.

Con l’avvicinarsi della stagione delle feste, questi dettagli tornano particolarmente utili per impreziosire l’acconciatura in vista delle occasioni speciali. Non servono più soltanto a fermare i capelli: completano la pettinatura e rendono più ricercato il risultato finale. Per questo vanno scelti e abbinati in modo coerente con il resto dell’outfit.

Cinque gioielli per capelli di tendenza per l’autunno inverno 2026

I dettagli metallici sono tra i più amati nelle ultime stagioni, soprattutto per decorare code e trecce, e restano protagonisti anche nei prossimi mesi. Si ritroveranno sia sotto forma di fermagli sia come elastici chunky, con nuove forme e interpretazioni. La french pin, diventata virale quest’estate, si fa più preziosa ed elegante, e risalta tra i capelli grazie alla sua semplicità.

Un filo di perle

Le perle sono tra le tendenze più forti, riscoperte non solo intorno al collo ma anche tra i capelli. Si possono intrecciare, inserire in uno chignon oppure usare per dare qualcosa in più a un semplice raccolto sleek.

Il fermaglio classico ma luccicante

Che si tratti di una french pin o di un fermaglio con spillone, i brillantini rendono il look più elegante, raffinato e lussuoso, adatto a una serata.

Mollette gioiello

Sono le mollette più semplici da usare e adatte anche alle più giovani. Si applicano anche sui tagli corti, rendendo il look più composto e chic.

Cascata metallica

Su una chioma lunga basta aggiungere qualche elemento metallico, come catenelle o sottili fili luccicanti in stile anni 2000. Una coda minimalista o un blow out voluminoso risultano così più preziosi.

Maxi accessori in burgundy

I nuovi maxi accessori non sono più metallici ma nel colore di stagione, il borgogna. Sono eleganti e raffinati, e si adattano bene ai look natalizi.