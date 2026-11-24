Detergenti, sieri, creme corpo e scrub: come orientarsi tra i prodotti skincare e costruire una routine adatta alla propria pelle.

La scelta dei prodotti skincare dipende dalle caratteristiche della pelle e dalle esigenze della beauty routine di ciascuno. Tra formule idratanti, prodotti esfolianti e accessori dedicati a viso e corpo, il catalogo online offre una gamma ampia, e orientarsi richiede qualche riferimento in più rispetto alla sola etichetta.

Creme, sieri e trattamenti per il viso

Una routine per la cura del viso può comprendere prodotti per la detersione, creme idratanti e sieri specifici, da scegliere in base alle caratteristiche della pelle. I detergenti aiutano a rimuovere impurità e residui di make-up, mentre creme e sieri rispondono a diverse esigenze di idratazione e trattamento. I trattamenti viso possono aiutare a mantenere la pelle morbida e idratata, e scrub ed esfolianti permettono di completare la routine secondo le indicazioni d’uso. Anche le maschere rientrano tra i prodotti più comuni della categoria skincare.

Per la pelle secca, le formule nutrienti e idratanti sono la scelta indicata. Per la pelle grassa si possono preferire texture leggere e prodotti non comedogenici. In caso di pelle sensibile conviene scegliere formule delicate e introdurre i nuovi trattamenti un po’ alla volta.

Creme corpo, scrub e depilazione

Per la cura della pelle del corpo si possono scegliere creme corpo, scrub e trattamenti specifici. Le formule idratanti aiutano a mantenere la pelle morbida, mentre i prodotti esfolianti favoriscono la rimozione delle cellule superficiali. La scelta del trattamento dipende dalla zona di applicazione e dalle esigenze individuali.

La selezione dedicata a viso e corpo comprende anche prodotti per la depilazione, come cere, scaldacera e accessori dedicati. Ci sono soluzioni per l’utilizzo domestico e strumenti professionali, da scegliere in base alle proprie abitudini e seguendo sempre le indicazioni per un utilizzo corretto e sicuro.

Ordine di applicazione della routine

L’ordine di applicazione dei prodotti skincare dipende dalla loro formulazione e dalle indicazioni d’uso. In generale, la routine viso inizia con la detersione, prosegue con eventuali sieri e trattamenti specifici e termina con la crema idratante. Al mattino, l’ultimo passaggio è la protezione solare. Scrub e prodotti esfolianti vanno utilizzati secondo la frequenza indicata sulla confezione.

Prima di acquistare conviene quindi chiarire il proprio tipo di pelle e le esigenze della routine, poi leggere le schede prodotto, che riportano caratteristiche, modalità d’uso e indicazioni utili per scegliere i cosmetici più adatti.