Quarantadue anni, di cui più della metà trascorsi a fare musica. Ad oggi però Pete Doherty è un uomo nuovo: com’è cambiato nel tempo.

Pete Doherty oggi

A guardare le foto che circolano negli ultimi tempi sui principali social, si stenta a riconoscerlo.

Eppure è proprio lui, il leader dei Libertines che ha fatto sognare generazioni di fan. Il cantante Pete Doherty, 42 anni, ha infatti compiuto un’incredibile trasformazione, non solo fisica.

Abituati a vederlo sempre con un’aria studiatamente trasandata e uno stile unico, incarnava in pieno lo spirito e l’immagine di una rockstar.

Non da meno, a costruire attorno alla sua persona un’aura di mistero avevano contribuito le sue relazioni, soprattutto quella con la modella Kate Moss. Per anni Doherty non aveva nascosto la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, che hanno avuto un grosso impatto sia in ambito privato che lavorativo.

Dimenticato tutto ciò, oggi invece appare con i capelli grigi e un fisico sicuramente più rilassato, ripulito da tutte le sostanze di cui ha abusato in passato.

Pete Doherty vive in Normandia, insieme alla compagna Katia De Vidas, pianista che fa parte della stessa band di Doherty, i Puta Madres.

Il passato del cantante

Nato nel 1979 nel Regno Unito, Pete Doherty ha sfondato a metà anni Novanta con la band The Libertines insieme all’amico Carl Barât.

Nel corso degli anni, è salito alla ribalta più volte per i suoi guai giudiziari causati principalmente dal costante utilizzo di droghe e più volte ha tentato percorsi per disintossicarsi.

Nel 2003 nasce il primo figlio, Astile Louis. Contemporaneamente all’impegno con i The Libertines, nel 2004 ha fondato anche la band Babyshambles.

A fare scandalo è stata anche la sua tumultuosa relazione con la top model Kate Moss, conosciuta nel 2005. La coppia Doherty-Moss ha fatto sognare moltissimi fan al pari di quella formata da Kurt Cobain e Courtney Love. Alla modella ha anche dedicato, anni dopo, una canzone su Youtube dal titolo Bohemian Love. Nel 2009 Doherty ha pubblicato il suo primo album da solita e due anni più tardi è diventato padre per la seconda volta. Nel 2016 ha fondato un’altra band, i Puta Madres, nei quali è attivo attualmente.