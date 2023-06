Tutto è vero: la serie-tv dei The Jackal è arrivata. Dopo l’annuncio di mercoledì 12 aprile 2023 rilasciato da Prime Video, ora la data ufficiale c’è. Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, è prontissima a fare divertire il pubblico: ma qual è la data di uscita ufficiale e chi c’è nel cast della serie? Facciamo un po’ di chiarezza.

Pesci Piccoli: la data di uscita della serie tv dei The Jackal

La serie-tv dei The Jackal approda su Prime Video, il servizio di Amazon che offre una vastissima biblioteca di contenuti e il tempo di attesa è concluso. Ebbene sì, Pesci Piccoli esce ufficialmente in piattaforma l’8 giugno 2023, quindi tutto è prontissimo e i fan potranno mettere “play” e godersi lo spettacolo tanto atteso.

Pesci Piccoli: il cast della serie-tv dei The Jackal

Il cast di Pesci Piccoli avrà ovviamente come protagonisti i membri del gruppo dei The Jackal. Saranno infatti Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello gli attori principali della nuova serie-tv targata Prime Video.

Accanto a loro, però, il pubblico avrà la possibilità di vedere anche:

Amanda Campana;

Anna Ferraioli Ravel;

Angelo Spagnoletti;

Veronica Mazza;

Giovanni Anzaldo;

Sergio Del Prete;

Flavio Pellino;

Sara Penelope;

Dino Porzio;

Francesca Romana Bergamo;

Alessia Santalucia;

Gianni Spezzano;

Marina Zanchi;

Mario Zinno

Non è tutto qui, però. Pesci Piccoli si arricchirà anche di incredibili (e inaspettati) special guest. Si parla infatti della presenza certa di Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Mucciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone.

Insomma, la nuova serie-tv dei The Jackal sarà un tripudio di risate e di coinvolgimento e vanterà un cast eccezionalmente personalizzato.

Pesci Piccoli: di che cosa parla la nuova serie-tv dei The Jackal

Ciro, Fru, Fabio e Aurora sono quattro amici e colleghi di una piccola agenzia di comunicazione social. Il gruppo si destreggia tra progetti innovativi, brand provinciali sconosciuti e influencer tragicomici. L’arrivo di una nuova manager declassata porterà una ventata di novità nell’agenzia e darà a tutto il team un insegnamento molto importante: un’esistenza normale, anche senza milioni di follower, ha comunque dentro di sé qualcosa di prezioso e raro, se la compagnia di amicizie è ovviamente quella giusta.

Pesci Piccoli: la nuova serie-tv dei the Jackal è il secondo progetto del gruppo

Se bene ricordate, i The Jackal avevano già debuttato sul piccolo schermo e lo avevano fatto su Netflix. La serie in questione era Generazione 56k, realizzata da Cattleya in collaborazione con The Jackal.

Il gruppo comico è dunque abituato a trovarsi davanti alle telecamere e Pesci Piccoli, la nuova serie-tv disponibile su Amazon Prime Video dall’8 giugno 2023, sarà una boccata d’aria fresca e leggera.

La serie in questione sarà ovviamente disponibili solamente a coloro che sono iscritti al servizio Prime di Amazon che, è bene ricordarlo, oltre a offrire una grande “libreria” di contenuti digitali quali film, serie-tv, documentari etc., offre anche tutta una serie di offerte per quanto riguarda gli acquisti. Spedizioni veloci e gratuite e offerte speciali per tutte le persone iscritte.

Se non volete perdervi Pesci Piccoli dei The Jackal, iscriversi a Prime Video sarà obbligatorio.