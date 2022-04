Chi ha una passione per la famiglia reale inglese sicuramente saprà che la regina Elisabetta è nata il 21 aprile 1926, ma che festeggia il compleanno in estate con una grande cerimonia. Perché la Regina Elisabetta II compie gli anni due volte? E perché il secondo è proprio in estate? Scopriamo perché esiste questa tradizione nella famiglia reale inglese.

Perché la Regina Elisabetta compie gli anni due volte

In realtà è una tradizione molto antica, che esiste da secoli nella monarchia inglese. Si potrebbe pensare che abbia a che fare con la carica di re o regina o con il prestigio del sovrano, ma riguarda un qualcosa di molto più banale e pratico.

Infatti è stato istituito questo metodo per ovviare ad un problema che affligge l’Inghilterra da sempre: il brutto tempo atmosferico.

Inoltre il 21 aprile 2022 non sarà un compleanno come gli altri. La Regina, che compie 96 anni, è ancora in lutto per la morte del consorte Filippo, ma diversamente dall’anno scorso, i festeggiamenti ci saranno, poiché cade anche un altro anniversario. Il suo secondo compleanno, che cade il secondo sabato di giugno è quello invece che viene festeggiato secondo la tradizione.

La storia della tradizione

Il doppio compleanno risale ai tempi di Giorgio II, nel 1748. Come già detto, l’Inghilterra è rinomata per il suo clima non proprio ideale, per le sue piogge frequenti e i cieli nuvolosi. Poiché il compleanno di Giorgio II cadeva a novembre, in autunno, e le celebrazioni all’epoca avevano un peso sicuramente diverso rispetto ad oggi, Giorgio II istituisce questa tradizione. Combina la parata militare annuale, che si tiene in estate, con il proprio compleanno: questo anche perché il re è il capo delle forza armate – e può assicurarsi una bella resa scenografica.

La parata militare esiste ancora oggi ed è chiamata Trooping che Colour. Partecipano 1400 soldati, una banda con 400 musicisti, 200 cavalli e inizia a Buckingham Palace. L’anno scorso a causa del lutto e della pandemia, tutti gli eventi erano stati cancellati. Non c’erano stati gli spari di cannone a Hyde Park e alla Torre di Londra, come anche il ritratto celebrativo. Ma quest’anno, visto che ricorre anche il 70° anniversario del suo regno, probabilmente la regina più longeva di sempre non rinuncerà alla festa in suo onore. Infatti è la prima sovrana inglese a raggiungere il Giubileo di Platino.