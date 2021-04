È il compleanno più triste per la regina Elisabetta: 95 anni e per la prima volta – negli ultimi 73 anni – non può festeggiare con suo marito Filippo al suo fianco, dal momento che il principe è morto il 9 aprile all’età di 99 anni.

Regina Elisabetta compie 95 anni

Di solito la Regina trascorre il compleanno nella sua intimità familiare e le celebrazioni ufficiali si sono sempre tenute a giugno con la parata Trooping the Colour.

Fonti ufficiali fanno sapere che la Regina, anche oggi, come fa ogni giorno, si metterà al volante della sua auto per raggiungere Frogmore, una delle parti preferite di Windsor con i suoi cuccioli, Fergus, un dorgi e il corgi Muick. È questo tipo di routine che, dicono le fonti, aiuterà la Sovrana ad affrontare il resto della sua vita senza il Duca di Edimburgo.

Inoltre al compleanno, non ci sarà nemmeno il nipote Harry, tornato negli Stati Uniti da sua moglie Meghan Markle, in avanzato stato di gravidanza, e dal figlio di Archie. Certamente, oggi non ci saranno i tradizionali cannoni a Hyde Park e alla Torre di Londra e non sarà nemmeno previsto l’inaugurazione di un nuovo ritratto della Regina.

La Regina Elisabetta abdicherà?

Ma quanto durerà il trono di Elisabetta II? Secondo Robert Jobson, un esperto in cose reali, la regina potrebbe annunciare l’abdicazione di lei a favore di suo figlio Carlo di lei già oggi.

Credo ancora fermamente che la regina si dimetterà il giorno del suo 95esimo compleanno

E se questo scenario non si materializza oggi, un tale annuncio potrebbe non essere lontano.