La regina Elisabetta II ha infranto un nuovo record, è la prima monarca britannica a celebrare il Giubileo di platino e al momento è la prima regnante al mondo a raggiungere questo importantissimo traguardo. A batterla, tra i sovrani più longevi della storia, pare sia stato solo Luigi XIV il sovrano francese conosciuto come il Re Sole.

Il 21 aprile sarà il giorno del suo 96esimo compleanno, ma per quanto riguarda il suo ruolo in Inghilterra ci sono festeggiamenti molto importanti che l’aspettano. Ecco allora tutto quello che sappiamo su come la regina festeggerà, in pubblico, i suoi primi 70 anni di regno.

Giubileo di Platino: come la Regina Elisabetta festeggerà i 70 anni di regno

Stando ad alcune indiscrezioni, la regina avrebbe già iniziato i primi festeggiamenti per il Giubileo di platino con un piccolo ricevimento nella sua residenza di Sandrigham nel Norfolk, circondata dagli affetti più cari.

Elisabetta II, vestita con uno dei suoi iconici completi color pastello (per l’occasione azzurro) e con la sua borsetta portata al braccio, avrebbe anche tagliato la prima fetta della torta celebrativa creata proprio per lei.

Per quanto riguarda le celebrazioni ufficiali invece bisognerà attendere ancora qualche mese. Si parla infatti di giugno, il mese in cui nel 1953 Elisabetta II venne incoronata nell’Abbazia di Westmister a seguito dell’improvvisa morte del padre Re Giorgio VI.

Le celebrazioni pubbliche ufficiali del Giubileo di platino

Si consiglio dei medici, per questioni di salute la regina avrebbe diradato i suoi impegni pubblici, ma non rinuncerà certo alle celebrazioni ufficiali del Giubileo di platino!

Sembra infatti che i festeggiamenti pubblici avranno luogo fra il 2 e il 5 giugno, in concomitanza con la sfilata Trooping the Colour, ovvero la tradizionale parata delle guardie britanniche organizzata per il compleanno della regina.

Una grande assenza

Assente ai festeggiamenti il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II scomparso purtroppo il 9 aprile 2021 a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo centenario.

A proposito di assenze, resta da capire se accanto alla regina per festeggiare ufficialmente il Giuibileo di platino, ci saranno anche il nipote Harry e Meghan Markle, ormai notoriamente lontani dalla vita di corte con cui hanno avuto anche alcuni attriti. In un’intervista rilasciata lo scorso inverno infatti Meghan Markle aveva annunciato che a giugno sarebbe ritornata a Londra insieme al marito.