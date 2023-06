Sono entrambi due artisti molto conosciuti e apprezzati, sono fratelli, eppure sono quasi dieci anni che non si parlano. Si tratta di Fabri Fibra e di Nesli, rapper di professione. Nonostante la passione per la musica sia nata in contemporanea, i due hanno scelto di dividersi molto presto, accusandosi a vicenda. Che cosa è successo tra i due e perché hanno litigato? Facciamo un po’ di chiarezza.

Perché Fabri Fibra e Nesli hanno litigato? Cos’è successo tra i due fratelli

Entrambi molto conosciuti e molto apprezzati all’interno del panorama musicale italiano, Fabri Fibra e Nesli sono anche fratelli ma, come molte persone già sanno, tra di loro non scorre proprio buon sangue. Sono infatti quasi dieci anni che i due non si parlano e c’è sempre stata molta nebbia nel loro rapporto. In tempi molto recenti hanno anche perso il padre, scomparso a 96 anni, e questa situazione non è stata di certo semplice da gestire, considerando che non si parlano affatto.

Da dove nasce, però, questo astio tra i due fratelli? Nesli, il fratello minore di Fibra, ha più volte raccontato che la sua passione per la musica è andata in concomitanza a quella del fratello, tant’è che da giovanissimi hanno iniziato a suonare e cantare insieme nel gruppo teste Mobili, cambiato poi in Piante Grasse. Dopo qualche anno, è il 2004 per la precisione, Fabri Fibra viene notato da Paola Zukar, che lo porterà a firmare un contratto molto importante con una casa discografica molto nota, la Universal Music. Qualcosa, però, dopo la firma di quel contratto, comincia ad andare in un modo inaspettato. Nesli ha raccontato infatti che lo trattavano come “l’eterno secondo“, una specie di accessorio accanto al fratello maggiore. Da quella situazione già abbastanza tesa, Nesli ha poi successivamente raccontato che se non fosse stato per lui, Fabri Fibra non sarebbe arrivato dov’è ora. Le accuse mosse verso il fratello sono pesanti: Nesli si sente spesso trattato con indifferenza e disprezzo, quasi come fosse un nemico e non un fratello. È dal 2006 che i due non sono più soci nel lavoro, ma di fatto hanno smesso anche di essere amici e, soprattutto, fratelli.

Perché Fabri Fibra e Nesli hanno litigato? La versione di Fabri Fibra sul litigio

Dopo la versione di Nesli, non poteva mancare quella del fratello maggiore Fabri Fibra. Quest’ultimo è sempre stato piuttosto riservato, specialmente per le questioni “di famiglia”. Qualche anno fa, però, nel 2017, il rapper ha deciso di aprirsi un po’ di più sulla situazione, raccontando di avere vissuto un’infanzia e un’adolescenza molto complessa, fatta di violenza fisica da parte della madre. Fibra ha raccontato che con Nesli (al contrario ben voluto dalla madre), purtroppo, non è mai riuscito a riconciliarsi e, al contrario, si è sempre sentito attaccato.

Insomma, pare che tra i due ci sia anche una buona dose di incomprensione, oltre che di litigio vero e proprio. Chissà se il 2023 sarà per loro l’occasione di riavvicinamento, specialmente dopo la morte del padre. Non ci resta che attendere e sperare in una riconciliazione.