A Sanremo 2021 duetterà nella terza serata insieme a Fasma, interpretando il suo brano La Fine: ecco chi è Nesli.

Nesli: chi è?

Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, è un famoso rapper e cantautore italiano. Nella sua carriera ha avuto anche esperienza come produttore discografico.

Tarducci è anche conosciuto per essere il fratello minore del rapper Fabri Fibra, con il quale non ha più alcun rapporto da più di 10 anni.

Nesli è nato a Senigallia, nelle Marche, il 29 dicembre 1980, terzo di tre fratelli. La sua adolescenza non è stata sempre rosea: a soli 16 anni, infatti, impugnando una pistola ha sparato per sbaglio a un suo coetaneo, ferendolo gravemente. Fortunatamente il giovane si è ripreso completamente.

Tarducci inizia giovanissimo la sua carriera, che negli anni l’ha portato a calcare i più grandi palchi italiani e ad avere molte collaborazioni con altri rapper della scena musicale italiana.

In occasione di Sanremo 2021, prenderà parte alla terza puntata dedicata alle cover, facendo coppia con Fasma. Il duetto porterà il brano La Fine, uno dei pezzi più famosi del rapper marchigiano.

Carriera

A 19 anni, nel 1999, realizza la prima demo, Fitte da latte, che ottiene un buon successo nella scena locale.

Il primo pseudonimo di Tarducci è Nesly Rice e inizia una serie di collaborazioni con altri artisti della scena rap italiana, in particolar modo con i Sottotono.

Nel 2003 esce l’album di debutto, Ego, il quale designa Nesli come artista innovativo, soprattutto per la scelta di non inserire nelle tracce campionamenti sonori ma musiche realizzate dal vivo da reali musicisti. Il secondo album esce l’anno successivo e si intitola Home, per il quale collabora anche con il fratello Fabri Fibra.

In veste di produttore, nel 2006 produce la maggior parte dei brani dell’album Tradimento di Fibra. L’anno successivo esce il suo terzo album, Le verità nascoste, che ha avuto enorme successo.

Continuano nel frattempo le varie collaborazioni, tra cui quelle con Vacca e con Mondo Marcio. Nel 2009 realizza un altro album, da cui è tratto il brano La fine, il più famoso del cantante, reinterpretato successivamente anche da Tiziano Ferro.

Proseguono negli anni successivi le pubblicazioni di vari album e le collaborazioni con altri rapper. Arriva poi, per Nesli, la partecipazione al Festival di Sanremo.

Esperienze a Sanremo

Per la prima volta nella sua carriera, Tarducci partecipa al Festival di Sanremo nel febbraio 2017. In coppia con Alice Paba porta il brano Do retta a te, venendo però eliminato nel corso della terza puntata. Nello stesso anno ha preso parte anche al programma Celebrity Masterchef.

A marzo 2021, salirà per la seconda volta sul palco dell’Ariston. Non sarà però un concorrente della manifestazione, ma duetterà nella serata cover al fianco di Fasma, portando il suo brano La fine.