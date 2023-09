Pentole induzione: quale scegliere e offerte

Il mondo della cucina si avvale di una serie di componenti e di elementi che agevolano la preparazione dei piatti. Tra i vari elementi, vi sono le pentole induzione che stanno ottenendo grande impiego e uso nelle cucine. Proviamo a scoprire i modelli e i benefici di questo elemento di cucina diventato ormai indispensabile.

Pentole induzione

Con l’avvento della tecnologia e i vari device tecnologici presenti ormai in ogni abitazione, anche le cucine si sono adattate a questo nuovo stile. Molte persone hanno cominciato a integrare questi strumenti nelle proprie case e, tra queste, vi sono le pentole induzione, un modo diverso di cucinare e preparare i vari piatti.

Si tratta di una vera e propria innovazione, non solo per le modalità, ma anche per il design, le tempistiche e i tempi di cottura. Si tratta di un simbolo per il futuro di una cucina sostenibile, quindi maggiormente attenta all’ambiente e al risparmio, in generale. Non si ha bisogno del gas per cucinare, dal momento che, come dice il nome, sfrutta l’induzione.

Le pentole induzione funzionano soltanto nei piani ad induzione. Con questo tipo di pentole è possibile cucinare qualsiasi tipo di pietanza e piatto. Oggi sono diversi i brand come Lagostina, solo per citare uno dei marchi più noti e apprezzati, a proporre delle pentole del genere di vario tipo a seconda dei propri bisogni.

Bisogna puntare su pentole che siano prive di sostanze tossiche e con rivestimenti di qualità in modo da portare a termine anche una buona cottura dei vari piatti. Il fondo di queste pentole deve essere sempre in acciaio magnetico.

Pentole induzione: benefici e modelli

Oltre ai vari modelli e marchi di pentole induzione, sono anche tanti i vantaggi che apporta l’uso di questo elemento nella propria cucina. Il metodo di cottura si rivela non solo più salutare, ma anche maggiormente sicuro. Inoltre, non usando il gas, non vi sono le fiamme e quindi non risultano esserci pericoli per l’ambiente o chi sta cucinando.

Si riscaldano rapidamente e ognuno può regolare la potenza nel modo migliore. Inoltre, sono molto precise con tempi di cottura davvero eccellenti per ogni piatto e pietanza. Cucinare con queste pentole è molto piacevole, non solo per il sapore dei cibi, ma anche perché si tratta di elementi che presentano una cottura uniforme e omogenea.

Si riducono anche i tempi di scottatura dal momento che il piano cottura non va a scaldarsi nelle aree che non sono predisposte alle pentole induzione. Sono facili da pulire e non vi è rischio di perdere l’equilibrio dal momento che sono su una superficie piana. Sono diversi poi i modelli da trovare in commercio in grado di adattarsi ai bisogni di ciascuno.

Si va da modelli come la casseruola, la classica padella, il tegame, ma anche la pentola a pressione molto usata e in voga per cucinare qualsiasi tipo di piatto e di cibo. Cambiano anche in base alle varie dimensioni: alcune molto grandi o piccole. Sono poi diverse per lo stile e il design che va dal colore classico nero al rosso passando per il bianco, ecc.

Pentole induzione: dove ordinare

Sono elementi da cucina disponibili con offerte e modelli imperdibili sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di pentole induzione scelti tra i marchi prestigiosi e dalla qualità ottima con una descrizione di ogni accessorio.

1)Lagostina Sfiziosa set di pentole induzione

Un set da 10 pentole in acciaio inox adatte sia per il gas che per il forno. Si compongono di coperchi, casseruole, padelle, ma anche bollilatte. Sono elementi di qualità con belle finiture ed eleganti. Si adattano a ogni tipo di cottura. Hanno un design professionale e molto lucido.

2)Velaze Eloria 10 pezzi

Una composizione da 10 pezzi con casseruola, pentola antiaderente, ecc. Molto elegante e funzionale per ogni tipo di cottura. Sono dotate di impugnature per evitare di scottarsi. Hanno un design pratico per cui è possibile cucinare di tutto: zuppe, minestre, verdure, ecc.

3)Amazon basics 9 pezzi set

In acciaio inox con finitura esterna e interna lucida. I coperchi trattengono sia il calore che l’umidità. Si adattano a qualsiasi tipo di cottura. La presa è sicura e maneggevole.

Insieme alle pentole induzione anche i migliori grembiuli da cucina per evitare di macchiarsi e sporcarsi.