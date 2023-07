Pelle secca delle gambe: consigli e rimedi

In qualsiasi periodo dell’anno, a causa di alcuni fattori climatici o ambientali, le gambe sono maggiormente soggette a screpolature o problematiche dell’epidermide. Per trattare la pelle secca, bisogna pensare, non solo a determinati prodotti, ma anche a quali precauzioni prendere nel proprio stile di vita in Pelle secca gambe: consigli e rimedi In ogni modo da avere una pelle liscia e compatta.

Pelle secca delle gambe

Le gambe sono una parte del corpo che, proprio come il viso, va maggiormente incontro a pelle secca che, con il tempo, se non si usano i prodotti giusti, rischia di squamarsi. In tal caso, sono diversi i fattori che possono contribuire. Subito dopo la stagione estiva, si tratta di una condizione comune che porta la pelle a screpolarsi.

Una protezione solare non sufficiente e non adatta al proprio tipo di pelle, insieme sicuramente alle docce in acqua salata o ai bagno al lago o al mare, l’esposizione eccessiva e prolungata al sole, porta sicuramente ad avere una pelle poco morbida e liscia. A ogni cambio stagione, necessita di un ricambio fisiologico per cui si può avere una maggiore disidratazione.

Ci sono poi altri fattori che sicuramente contribuiscono a una pelle secca sulle gambe. La predisposizione genetica, insieme all’età, ma anche al fatto che si tenda a bere poco, vanno a influire su una pelle poco morbida e tonica. Si tratta, in ogni caso, di una imperfezione estetica che colpisce sia uomini che donne, a prescindere dall’età.

Può essere molto più comune di quanto si pensi. Una alimentazione povera di determinati nutrienti come sali minerali e vitamine sicuramente non aiuta a fornire il massimo del benessere alle proprie gambe. I fattori ambientali, come il freddo, ma anche l’eccessiva sudorazione, non fanno altro che aumentare il problema.

Pelle secca delle gambe: come intervenire

Per la pelle secca che si presenta soprattutto sulle gambe, bisogna adottare una routine di bellezza in modo da prevenire e intervenire in modo corretto. In questo modo, usando i giusti prodotti, è possibile dare alla pelle delle gambe la giusta elasticità e morbidezza. Nel momento in cui si fa la doccia, è meglio optare per una temperatura non troppo calda.

Si consiglia poi di evitare l’uso di sapone e gel doccia detergente, puntando invece su prodotti che siano maggiormente indicati per la pelle delle gambe. Sono ottimi i prodotti privi di sapone o di altre sostanze che potrebbero essere dannosi o non adatti per la pelle sensibile delle gambe. Un emolliente liquido od olio da bagno sicuramente aiutano a combattere anche la durezza dell’acqua.

Al momento di asciugarsi, si consiglia per la pelle secca delle gambe un asciugamano morbido in modo da tamponare senza sfregare eccessivamente che può causare rossori o irritazioni. Oltre a questi prodotti, anche una corretta idratazione bevendo almeno due litri di acqua contribuiscono a fornire una pelle liscia e morbida.

Ci sono poi diverse creme disponibili in commercio da applicare tutti i giorni e che permettono di ottenere degli ottimi risultati. Sono creme da usare sia prima che dopo l’esposizione solare, ma anche nella fase post depilatoria quando la pelle è maggiormente sensibile. Una volta al mese uno scrub sulle gambe aiuta a eliminare le cellule morte.

1)Cetaphil crema idratante viso e corpo

Una formula che dona immediato sollievo e che aiuta a riparare la barriera cutanea della pelle e delle cellule. Indicata sia per il viso che il corpo. Una crema indicata per la pelle molto secca e sensibile. Bisogna semplicemente stenderla nelle aree interessate per poi massaggiare delicatamente.

2)Bio-oil gel trattamento per la pelle

Un gel per pelle secca che ha un’azione idratante, intensa e duratura nel tempo. Dona una pelle luminosa e delicata grazie a ingredienti come il burro di karité e la lanolina che supportano il film idrolipidico dell’epidermide. Indicata per la pelle particolarmente secca e ruvida. Si consiglia di applicarla ogni giorno per poi massaggiarla.

3)Bioderm Dermolatte crema corpo

Una crema dalla formula molto delicata, quindi adatta per la pelle di bambini e neonati. Lenisce la pelle secca riparando i danni. Ha effetto idratante e detergente. Dona immediatamente sollievo contribuendo a una pelle tonica ed elastica. Si applica una noce di prodotto sulla pelle da trattare per poi lasciare assorbire.

